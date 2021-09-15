Почему нельзя сажать луковицы тюльпанов в сентябре, объясняет эксперт по садоводству

Эксперт по садоводству объяснил, почему садоводам не следует сажать луковицы тюльпанов сейчас. Специалист по садоводству сказал, что сейчас «пик сезона» для посадки луковиц, но посадка тюльпанов сейчас может быть большой ошибкой.
Сейчас идеальное время года, чтобы начать сажать луковицы и вносить изменения в свой сад, готовый к зиме. Посадка луковиц сейчас обеспечит вам красивый вид в следующем году. Управляющий директор Hopes Grove Nurseries в Кенте, Моррис Хэнкинсон, эксклюзивно для Express.co.uk объяснил, какие луковицы вы можете сажать сейчас и почему вы можете подождать, прежде чем высаживать луковицы тюльпанов в землю.
Питомник Hopes Grove Nurseries был основан 27 лет назад и выращивает около миллиона живых изгородей на 50 акрах земли в Тентердене.
Питомники регулярно поставляют растения для выставки ITV Love Your Garden, в которой представлены Алан Титчмарш и Дэвид Домони.
Моррис охарактеризовал осень как «довольно захватывающее время», потому что «есть так много вещей, которые можно делать».
Он объяснил: «Мы приближаемся к пику сезона, когда загораются лампочки.
«Затем у вас есть то время зимой, когда вы почти забываете, что посадили их.
«А потом они все начинают появляться, и ты думаешь:« Ого, вау! »
Вы можете начать сажать все, от нарциссов до гиацинтов, подснежников и луковиц.
Однако Моррис объяснил, что вы можете подождать, прежде чем сажать луковицы тюльпанов.
Он добавил: «Позже вы посадите только тюльпан.
Если посадить их слишком рано, я думаю, они могут заразиться огненной болезнью тюльпанов.
Посадите все свои крокусы, нарциссы и тому подобное.
«Мы входим в это сейчас. Если выпадет небольшой дождь, почва станет немного более влажной, и их будет немного легче сажать ».
Огненная болезнь тюльпанов поражает новые листья тюльпанов, что приводит к появлению коричневых пятен и гниению листвы и цветов.
На некоторых растениях бутоны не раскрываются полностью.
В некоторых случаях растение может покрыться грибком, что может привести к разрушению стебля.
Журнал BBC Gardeners 'World Magazine сказал, что вы должны уничтожить растения, почву и корни, если у вас есть огонь тюльпанов.
Они также предлагают сажать тюльпаны в ноябре, а не ранней осенью, потому что почва более холодная и вероятность развития грибка ниже.
Моррис также объяснил, что осень - «лучшее время» для посадки множества выносливых растений в вашем саду.
Почва еще теплая, а это значит, что быстро разовьются новые корни и можно будет укорениться.
Хотя может показаться, что над землей ничего не происходит, Моррис сказал, что под землей любые новые растения будут усердно работать.
Это означает, что следующей весной растения, которые вы сейчас посадите в землю, будут иметь полностью сформировавшуюся корневую систему и будут расти и развиваться быстрее.