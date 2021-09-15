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15.09
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Можно ли работать, ходить на кладбище и копать картошку 15 сентября в церковный праздник?

9:00:409/15/2021Фото: pixabay.com
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Считается, что православные в этот день должны отказаться от любой работы, и посвятить его молитве.

В этот день вспоминается Святой мученик Мамонтий

15 сентября – в православной церкви отмечают день памяти мученика Мамонтия из Кесарии и его родителей, мучеников Феодота и Руфину.

Святой мученик Мамонтий, сын праведных христианских мучеников Феодота и Руфины, родился в Пафлагонии. Из-за того, что его родители открыто исповедовали христианство, их арестовали и бросили в тюрьму. Осознав свою физическую слабость, Феодот молился, чтобы Господь забрал его, прежде чем его начнут пытать. Господь услышал молитву Феодота, и он умер в тюрьме, после него скончалась и святая Руфина. Безвременно разлученная со своим сыном, она с молитвой вверила Богу, прося Его быть защитником и заступником осиротевшего юноши. Бог внял предсмертной молитве святой Руфины. Богатая вдова-христианка по имени Аммия с честью похоронила тела святых Феодота и Руфины и забрала ребенка в свой дом, где растила его в любви и заботе.

Когда Мамант стал взрослее, то был умен не по годам. Он смог обратить в христианство многих язычников своими речами. За это его пытались казнить, но ничего не выходило. Ангел Хранитель постоянно его спасал.

Когда его попытались утопить, Ангел спас Маманта и перенес его жить на высокой горе в пустыне недалеко от Кесарии. Подчинившись воле Божией, святой построил небольшую хижину и начал жизнь, постясь и молясь Богу.

В этом месте ему открылся дар власти над природой. К нему приходил дикие звери, он доил коз и готовил сыр, который продавал, а вырученное раздавал нищим.

Когда местный правитель узнал о нем, то приказал казнить Святого, отдав его на съедение диким зверям, но они его не тронули. Тогда языческий бог разозлился и убил Маманта своим трезубцем.

Считается, что православные в этот день должны отказаться от любой работы, и посвятить его молитве. Но, если день выпадает на рабочую неделю, священнослужители сообщают, что можно работать. Главное помнить, что сегодня святой праздник и постараться посвятить его молитве.Также не запрещается ходить на кладбище.

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