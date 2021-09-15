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О чем каждый обязательно должен молиться в Йом Кипур и как избавиться от грехов 16 сентября 2021 года

9:30:539/15/2021Фото: pixabay.com
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Многие евреи выполняют обряд, получивший название Селихот.

В Йом Кипур Бог решает судьбу каждого по отдельности человека

Йом Кипур—День Искупления— самый важный праздник в еврейской вере. Выпадающий на месяц Тишрей, то есть сентябрь или октябрь по григорианскому календарю. Этот день знаменует конец десяти Дней Благоговения, периода самоанализа и покаяния, который следует за Рош А-Шана - еврейским Новым годом. По традиции, именно в Йом Кипур Бог решает судьбу каждого по отдельности человека, поэтому на праздник евреям рекомендуется загладить свои грехи, и попросить прощения за все, совершенное в течение прошлого года. Праздник отмечают 25-часовым постом и специальной религиозной службой. Йом Кипур и Рош А-шана известны как “Великие святые дни” в иудаизме.

Многие евреи выполняют обряд, получивший название Селихот. Во время этого ритуала они просыпаются посреди ночи, чтобы посетить в синагогу. Это происходит с самого первого дня месяца Элул. Они начинают молиться и просят Бога о прощении до самого начала следующего дня, после чего отправляются на работу.

В праздник работа запрещена, а искупление грехов предыдущего года выражается в “страданиях”, в которые входит пост и воздержание от мытья или купания, сексуальных отношений, ношения кожаной обуви и применения лосьонов или кремов. Хотя не все евреи соблюдают все аспекты праздника, он известен как единственный праздник, в который почти каждый еврей посещает синагогу.

Синагога является важной частью Судного дня, в ней произносят пять молитвенных служб. Во время каждой из них община исповедуется в своих грехах. Некоторые участники носят белую одежду или киттель, которая символизирует погребальный саван, одежду ангелов и чистоту прощения.

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