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Точную причину смерти от коронавируса озвучили ученые: секрет кроется в легких

1:00:189/15/2021Фото: pexels.com
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Результаты показывают, что неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, в значительной степени является причиной смертей от COVID-19 во время пандемии.

Результаты показывают, что неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, в значительной степени является причиной смертей от COVID-19 во время пандемии
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Повышенная распространенность тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) и низкий ответ антител против SARS-CoV-2 связаны со смертностью от COVID-19, в то время как приобретение внутрибольничных респираторных патогенов не связано с летальным исходом, исследование, опубликованное 31 августа в журнале Nature Microbiology, пишет medicalxpress.com.

Имран Сулейман, доктор медицины из Нью-Йоркской медицинской школы Гроссмана в Нью-Йорке, и его коллеги изучили, связаны ли бактериальные респираторные инфекции с плохими клиническими исходами COVID-19 в проспективной наблюдательной когорте из 589 критически больных взрослых, которым требовалась искусственная вентиляция легких. Вирусная нагрузка SARS-CoV-2 была количественно определена для подгруппы из 142 пациентов, перенесших бронхоскопию, и их микробиом нижних дыхательных путей был проанализирован с использованием метагеномики и метатранскриптомики; кроме того, был составлен профиль иммунного ответа хозяина.

Исследователи не наблюдали связи между приобретением внутрибольничного респираторного патогена с летальным исходом. Была замечена связь плохого клинического исхода с обогащением нижних дыхательных путей пероральным комменсалом ( Mycoplasma salivarium ). Факторами, наиболее предсказывающими смертность, были повышенная распространенность SARS-CoV-2, низкий антительный ответ против SARS-CoV-2 и отчетливый профиль транскриптома хозяина нижних дыхательных путей.

«Наши результаты показывают, что неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, в значительной степени является причиной смертей от COVID-19 во время пандемии», - говорится в заявлении Сулеймана.

Исследование частично финансировалось несколькими фармацевтическими компаниями.

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