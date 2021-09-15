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Какими чудесами прославилась Писидийская икона Божьей матери: Как православные празднуют день памяти святыни 16 сентября?

10:00:049/15/2021Фото: pixabay.com
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16 сентября – день празднования одной из самых почитаемых в Малой Азии икон Девы Марии– Писидийской.

У Богородицы нужно просить помощи в исцелении от тяжелых болезней или бесплодия

Писидийская икона Божией Матери была прославлена чудесами в городе Созополь, но ее происхождение до конца неизвестно. Икону так назвали из-за города Созополь Писидийский, в котором была обнаружена в VI веке.

Чудеса иконы известны еще с шестого века. Об одном из них рассказал современник Евтихия в шестом веке пресвитер Евстафий. В Амасии, недалеко от Созопола, жили муж с женой, у которой все дети родились мертвыми. Оплакивая свое несчастье, она пришла за помощью к патриарху Евтихию. Он помазал их святым елеем с Креста Господня и со святой иконы Божией Матери. И, Прочитав короткую молитву, святой Евтихий на некоторое время погрузился в молчание. Очнувшись сказал паре, что им нужно назвать своего ребенка Петром, и тогда он выживет. Спустя небольшой период пара родила сына, которого действительно назвали Петром. Позже у них родился еще один сын - Иоанн. Дети выросли сильными и здоровыми.

Почти 600 лет текло миро с Писидийской иконы Богородицы. Об этом также свидетельствовал Элевсий, ученик святого Феодора Сикотского.

В 1608 году была написана копия древнейшей иконы Божией Матери была написана в Новоспасском монастыре в Москве. Святая Дева Мария изображена с Иисусом Христом на левой руке, а правой рукой Богородица дает благословение. Свидетельства рассказывают, что именно из этой правой руки истекало миро из оригинала иконы.

16 сентября – день празднования одной из самых почитаемых в Малой Азии икон Девы Марии– Писидийской.

Священнослужители сообщают, что у Богородицы нужно просить помощи в исцелении от тяжелых болезней или бесплодия. К Писидийской иконе можно обращаться когда вы скорбите, либо вам нужно получить хорошие эмоции и утешение.

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