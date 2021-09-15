Требуются СРОЧНО повара Гриль-бару "ШашлыкоFF"

Гриль-бару "ШашлыкоFF" (Академгородок) срочно требуются повара!
Обязанности:
- Комплексная работа по приготовлению блюд, как лично, так и совместно с другими поварами
- Обеспечение бесперебойной работы кухни в соответствии с нормами и стандартами, принятыми в компании
- Контроль соблюдения санитарных норм на пищевом производстве
Требования:
- Трудолюбие, аккуратность, умение работать в команде, желание расти и развиваться, опыт работы приветствуется
- Главное требование – любить готовить!
Условия:
- Официальное трудоустройство, соц.пакет
- График работы 2/2
- Заработная плата стабильно два раза в месяц
- Стильная униформа, питание и развоз в ночное время, обучение за счет компании
- Возможность профессионального роста
Адрес места работ: Академгородок, ул. Мусы Джалиля. д.11
Телефон: 8-913-797-82-86, Юлия
Почта: personal@srpgroup.ru