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Требуются СРОЧНО повара Гриль-бару "ШашлыкоFF"

10:57:239/15/2021Фото: "ШашлыкоFF"
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Комплексная работа по приготовлению блюд, как лично, так и совместно с другими поварами.

срочно требуются
"ШашлыкоFF" (Академгородок)

Гриль-бару "ШашлыкоFF" (Академгородок) срочно требуются повара!

Обязанности:


  • Комплексная работа по приготовлению блюд, как лично, так и совместно с другими поварами
  • Обеспечение бесперебойной работы кухни в соответствии с нормами и стандартами, принятыми в компании
  • Контроль соблюдения санитарных норм на пищевом производстве

Требования:

  • Трудолюбие, аккуратность, умение работать в команде, желание расти и развиваться, опыт работы приветствуется
  • Главное требование – любить готовить!

Условия:

  • Официальное трудоустройство, соц.пакет
  • График работы 2/2
  • Заработная плата стабильно два раза в месяц
  • Стильная униформа, питание и развоз в ночное время, обучение за счет компании
  • Возможность профессионального роста

Адрес места работ: Академгородок, ул. Мусы Джалиля. д.11
Телефон: 8-913-797-82-86, Юлия
Почта: personal@srpgroup.ru

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