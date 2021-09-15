Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новая модель рушит представление о социальной дистанции у полностью вакцинированных людей: нужно ли держать дистанцию?

5:00:309/15/2021Фото: pixabay.com
0

Новая модель может помочь откалибровать развертывание вакцины и социальное дистанцирование.

Новая модель может помочь откалибровать развертывание вакцины и социальное дистанцирование
Сюжет: Третья волна коронавируса
Точную причину смерти от коронавируса озвучили ученые: секрет кроется в легких

Точную причину смерти от коронавируса озвучили ученые: секрет кроется в легкихНасколько опасен новый эпицентр заражения коронавирусом в Китае и масштабы болезни в России, оценил вирусолог Сергей НетёсовЕщё 727 новости

В наши дни каждая страна в мире должна принимать разумные решения о том, как распределять вакцины и какое социальное дистанцирование требуется для борьбы с пандемией COVID-19. Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве построили модель, которую политики могут использовать для моделирования своего выбора и поиска оптимального.

«Наша модель может сказать вам, например, имеет ли смысл вакцинировать пожилых людей и требовать большего социального дистанцирования от взрослых или наоборот», - говорит д-р Шай Пилософ из отделения естественных наук факультета естественных наук, пишет medicalxpress.com.

Их модель была недавно опубликована в рецензируемом журнале PLOS Computational Biology.

В каждой стране свои соображения - у одних достаточно вакцин, в других - лишь ограниченные. Новая модель может помочь откалибровать развертывание вакцины и социальное дистанцирование. Например, согласно их модели, вакцинация пожилых людей и наложение требований о социальном дистанцировании от взрослых обычно более эффективны, чем принуждение пожилых людей оставаться дома и вакцинация взрослых.

Профессор Надав Давидович, директор Школы общественного здравоохранения факультета медицинских наук и председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения, член Израильского национального экспертного комитета по COVID19 и Целевой группы Ассоциации школ общественного здравоохранения Европейского региона: Текущая глобальная ситуация с COVID-19 требует многоуровневого реагирования. Вакцины являются важным компонентом, но ясно, что различные контексты, такие как характеристики населения и наличие вакцин, вместе с динамическими изменениями в распространении болезни, требуют принятия важных решений по стратегиям и приоритеты. Наша модель может применяться в разных странах для моделирования и оптимизации ответов ".

Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Этот признак является главным признаком алкоголизма
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Чем опасен ранний выход на пенсию
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Боли в пояснице: о чем вас предупреждает организм
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вакцинация обязательна?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Живот стухнет за неделю! Минус 1 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...

Последние новости

Новая модель рушит представление о социальной дистанции у полностью вакцинированных людей: нужно ли держать дистанцию?
5:00:30 9/15/2021
Новая модель рушит представление о социальной дистанции у полностью вакцинированных людей: нужно ли держать дистанцию?
Почему нельзя сажать луковицы тюльпанов в сентябре, объясняет эксперт по садоводству
4:00:27 9/15/2021
Почему нельзя сажать луковицы тюльпанов в сентябре, объясняет эксперт по садоводству
Девушка умерла на свидании с полицейским, с ним она познакомилась онлайн
3:00:06 9/15/2021
Девушка умерла на свидании с полицейским, с ним она познакомилась онлайн
Насморк замучил: шесть добавок для укрепления иммунной системы
2:00:00 9/15/2021
Насморк замучил: шесть добавок для укрепления иммунной системы
Точную причину смерти от коронавируса озвучили ученые: секрет кроется в легких
1:00:18 9/15/2021
Точную причину смерти от коронавируса озвучили ученые: секрет кроется в легких
Эффективны ли бустерные вакцины для уже привитых от коронавируса: спасут ли они от смерти сделали выводы ученые в новом исследовании
12:30:19 9/15/2021
Эффективны ли бустерные вакцины для уже привитых от коронавируса: спасут ли они от смерти сделали выводы ученые в новом исследовании
БердскБердск прирастает мигрантами: Город попал в лидеры по приросту населения за счет приезжих
11:07:46 9/14/2021
Бердск прирастает мигрантами: Город попал в лидеры по приросту населения за счет приезжих
Что нельзя делать в праздник Суккот и когда он наступает?
11:00:17 9/14/2021
Что нельзя делать в праздник Суккот и когда он наступает?
Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны
10:44:40 9/14/2021
Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны
Отчим-педофил четыре года насиловал маленькую падчерицу
10:33:04 9/14/2021
Отчим-педофил четыре года насиловал маленькую падчерицу