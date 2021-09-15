Новая модель рушит представление о социальной дистанции у полностью вакцинированных людей: нужно ли держать дистанцию?

В наши дни каждая страна в мире должна принимать разумные решения о том, как распределять вакцины и какое социальное дистанцирование требуется для борьбы с пандемией COVID-19. Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве построили модель, которую политики могут использовать для моделирования своего выбора и поиска оптимального.
«Наша модель может сказать вам, например, имеет ли смысл вакцинировать пожилых людей и требовать большего социального дистанцирования от взрослых или наоборот», - говорит д-р Шай Пилософ из отделения естественных наук факультета естественных наук, пишет medicalxpress.com.
Их модель была недавно опубликована в рецензируемом журнале PLOS Computational Biology.
В каждой стране свои соображения - у одних достаточно вакцин, в других - лишь ограниченные. Новая модель может помочь откалибровать развертывание вакцины и социальное дистанцирование. Например, согласно их модели, вакцинация пожилых людей и наложение требований о социальном дистанцировании от взрослых обычно более эффективны, чем принуждение пожилых людей оставаться дома и вакцинация взрослых.
Профессор Надав Давидович, директор Школы общественного здравоохранения факультета медицинских наук и председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения, член Израильского национального экспертного комитета по COVID19 и Целевой группы Ассоциации школ общественного здравоохранения Европейского региона: Текущая глобальная ситуация с COVID-19 требует многоуровневого реагирования. Вакцины являются важным компонентом, но ясно, что различные контексты, такие как характеристики населения и наличие вакцин, вместе с динамическими изменениями в распространении болезни, требуют принятия важных решений по стратегиям и приоритеты. Наша модель может применяться в разных странах для моделирования и оптимизации ответов ".