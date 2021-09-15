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В Бердске кандидат в депутаты от коалиции Дарья Артамонова прокомментировала тайный список победителей на выборах-2021

9:27:229/15/2021,Валерия НипомнящаяФото: https://vk.com/darya06okrug
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Двое независимых кандидатов от коалиции «Бердск 2021» прекратили вести предвыборную кампанию в местный горсовет.

16 сентября состоятся очередные встречи с избирателями

Кандидат в депутаты Бердска Дарья Артамонова рассказала о предвыборной подготовке в разговоре с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября. Напомним, девушка баллотируется как самовыдвиженец по округу №6. Она поборется с представителем «Единой России» Павлом Шаяхметовым.

- Всё прекрасно. Никаких угроз не поступало. Мы сейчас на финишной прямой, и настрой только на победу! 16 сентября организованы две встречи с избирателями, - делится бердчанка.

Мы попросили Дарью прокомментировать тайный список кандидатов-победителей бердского горсовета в выборах 19 сентября 2021 года, который попал сегодня попал в распоряжение редакции. Её имени там не оказалось.

- Как сказал Алексей Мазур, такие списки готовятся к каждым выборам. Я в своих силах уверена, поэтому меня такие списки не демотивируют, - говорит кандидат в депутаты.

Напомним, предвыборная кампания Дарьи проходила не совсем гладко. Ранее мы сообщали, что родители девушки получили похоронный венок с надписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье». По предположениям Дарьи, такой «подарок» прислали недоброжелатели специально перед выборами. После этого Дарья вызвала полицию и написала заявление по статье 119 УК - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Позже ей перезвонили из участка и сказали, что делом заинтересовался лично генерал полиции Андрей Кульков. Также родителям девушки отправили сообщение на голосовую почту с песней "Убили негра", а мужу сестры по время звонка включили похоронный марш.

Также сегодня стало известно, что независимые кандидаты от коалиции «Бердск 2021» Евгений Савостьянов и Данил Абраменко останавливают ведение предвыборной кампании в местный горсовет на 20 и 22 округах. Это решение было принято для усиления конкурентоспособности трех других самовыдвиженцев, в числе которых Дарья.

- Штаб изучил аналитику по городу. По итогам стало понятно, что наши кандидаты не только, скорее всего, не выиграют, но и разделив голоса с другими самовыдвиженцами, могут уступить округа голубевским едросам. А мы такого допустить не можем, — сказано в заявлении коалиции в Instagram.

Напомним, выборы в городской совет Бердска пройдут 17-19 сентября.

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