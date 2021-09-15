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Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 16 сентября в праздник Писидийской иконы Божьей матери?

2:00:519/15/2021Фото: pixabay.com
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В России была написана древняя копия Писидийской иконы святой Девы Марии, которая с 1608 года хранится в Московском Новоспасском монастыре под именем Писидийской иконы.

Считается, что в православные праздники лучше всего оставаться мыслями о Боге

16 сентября во всех православных храмах отметят день памяти Писидийской иконы Божией матери.

Икона Божией Матери известна своими невероятными чудесами в Созополе (Писидия). Подробной информации о ее написании нет, но мы знаем, что “икона Пресвятой Девы Марии, расположенная в Созополе с изображением источающей миро из руки”, упоминается как “древняя” уже в словах константинопольского митрополита Германа первого, которые были в посланиях.

В 1608 году в была написана русскими иконописцами копия Писидийской иконы святой Девы Марии, которая сейчас хранится в Москове в Новоспасском монастыре под именем Писидийской иконы. Долгое время чудотворная икона хранилась у матери царя Михаила Романова Ксении, взявшей в монашестве имя Марфа.

Элевсипп, ученик святого Феодора Сикеонского, сопровождавший своего учителя повсюду. Однажды рассказал, как ему выпала честь увидеть само чудо мироточения, исходящего от Писидийского образа Богородицы. Так примерно в 600 году, когда святой Феодор посетил Созополис на обратном пути из Константинополя. Он проделал весь этот путь с единственной целью поклониться перед чудотворным мироточивым образом Божией Матери. Войдя в храм Пресвятой Матери Божией и крестно простерев руки в молитве, святой Феодор обратил свой взор к святой иконе, после чего из нее с поразительной силой вылилось масло, орошая глаза святого, когда он стоял перед образом.

Священнослужители не рекомендуют убираться, копать картошку или работать в этот день. Считается, что в православные праздники лучше всего оставаться мыслями о Боге, а не отвлекать себя разными мирскими делами. Но, если у вас возникает особая нужда поработать в этот день, то это не будет греховно. Главное, в праздник стараться возвращаться к мыслям о светлом празднике.

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