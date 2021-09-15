Аксёненко: на областной семейный капитал можно будет купить компьютер

Проект о внесении изменений в областной закон был рассмотрен на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Елена Бахарева, исполняющая обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области, ознакомила депутатов с предложениями по изменениям в закон от 30 сентября 2011 года № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области». Корректировки связаны с расширением направлений расходования средств или части средств областного семейного капитала.
Депутат регионального парламента Александр Аксёненко пояснил, что в период пандемии, когда школы перешли на дистанционный формат обучения, к нему стали часто обращаться родители учащихся. Возникла потребность в компьютерном оборудовании, но у многодетных семей нет финансовой возможности его приобрести.
– Хоть я в целом и не поддерживаю формат дистанционного обучения, на мой взгляд, это может быть приемлемо как исключительная мера в отдельно взятых исключительных ситуациях, – отметил Александр Аксёненко. – Но так или иначе в современном мире компьютерное оборудование – это уже неотъемлемый атрибут образовательного процесса, потребность в нём есть и вне пандемии. А значит необходимо искать пути решения вопроса обеспечения необходимой техникой.
Сегодня областной семейный капитал, который составляет 112 378,24 рубля, можно полностью или частично направить на улучшение жилищных условий или подключение (технологическое присоединение) жилого дома к инженерным сетям, формирование накопительной пенсии мамы, приобретение автотранспорта, социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида, приобретение сельхозтехники, оборудования для сельскохозяйственного производства, а также получение образования ребенком (детьми). Именно к последнему пункту относятся изменения в областной закон.
Елена Бахарева пояснила, что для обеспечения возможности использовать дистанционные виды обучения, в том числе при получении среднего образования, предусматривается возможность направления средств или части средств областного семейного капитала на получение образования, в том числе на приобретение компьютерного оборудования и периферийных устройств к компьютеру.
Кроме того, для устранения замечаний Контрольно-счётной палаты Новосибирской области проектом закона предлагается изменить наименование одного из направлений расходования средств областного семейного капитала. Теперь наименование будет звучать так: «на получение единовременной денежной выплаты на ребёнка-инвалида».
Председатель комитета Законодательного собрания НСО Игорь Гришунин, подводя итоги рассмотрения вопроса, сообщил, что комитет поддерживает внесение изменений в областной закон.
Подготовлено на основе материала пресс-службы Законодательного собрания НСО