Почему запрещено умываться в Йом Кипур и что еще находится под строгим запретом в день покаяния и молитвы 16 сентября 2021 года

Йом Кипур - Судный день начинается 15 сентября за несколько минут до захода солнца.
Йом Кипур - священный день у евреев. Его начинают отмечать на заходе солнца. Для большинства людей Йом Кипур — это просто еврейский праздник, отмечаемый ежегодно осенью, позволяющий не идти в школу или на работу. При этом для еврейского народа это самый сильный, святой день в году. Этот день имеет в себе большое духовное значение.
В праздник Йом Кипур людям верующим необходимо "огорчать" себя, то есть воздерживаться от разнообразных физических удовольствий. Для этого есть две причины: а) В этот день, когда связь с Богом выходит на первый план, людей сравнивают с ангелами, у которых нет физических потребностей. б) Люди огорчаются, чтобы продемонстрировать степень своего сожаления о своих прошлых проступках
Есть пять областей повседневной жизни, которые нужно избегать в Йом—Кипур с заката накануне праздника до следующей ночи.
- Есть или пить.
- Ходить в кожаной обуви.
- Купание или умывание.
- Нанесение мази, лосьонов или кремов.
- Любая форма супружеской близости.
Также принято не носить в Судный день золотые украшения, золото напоминает о грехе Золотого тельца, а в День Искупления – день, когда всем простили этот вопиющий грех, – люди не хотят "напоминать" прокурору (сатане) о своих прошлых грехах.
При этом, из этого правила есть исключения:
- Разрешается мыть руки при выходе из туалета.
- Разрешается мыть любую область тела, которая стала загрязненной.
- Проснувшись утром, человек совершает ритуальное мытье рук—но моется только до самых костяшек пальцев.
- Прежде чем они произносят Священническое Благословение, руки священников ритуально омываются обычным способом.
- Разрешается мыть руки перед тем, как брать еду.