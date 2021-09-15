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Почему запрещено умываться в Йом Кипур и что еще находится под строгим запретом в день покаяния и молитвы 16 сентября 2021 года

3:00:189/15/2021Фото: pixabay.com
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Есть пять областей повседневной жизни, которые нужно избегать в Йом—Кипур с заката накануне праздника до следующей ночи.

Для многих евреев - этот день имеет в себе большое духовное значение

Йом Кипур - Судный день начинается 15 сентября за несколько минут до захода солнца.

Йом Кипур - священный день у евреев. Его начинают отмечать на заходе солнца. Для большинства людей Йом Кипур — это просто еврейский праздник, отмечаемый ежегодно осенью, позволяющий не идти в школу или на работу. При этом для еврейского народа это самый сильный, святой день в году. Этот день имеет в себе большое духовное значение.

В праздник Йом Кипур людям верующим необходимо "огорчать" себя, то есть воздерживаться от разнообразных физических удовольствий. Для этого есть две причины: а) В этот день, когда связь с Богом выходит на первый план, людей сравнивают с ангелами, у которых нет физических потребностей. б) Люди огорчаются, чтобы продемонстрировать степень своего сожаления о своих прошлых проступках

Есть пять областей повседневной жизни, которые нужно избегать в Йом—Кипур с заката накануне праздника до следующей ночи.
- Есть или пить.
- Ходить в кожаной обуви.
- Купание или умывание.
- Нанесение мази, лосьонов или кремов.
- Любая форма супружеской близости.

Также принято не носить в Судный день золотые украшения, золото напоминает о грехе Золотого тельца, а в День Искупления – день, когда всем простили этот вопиющий грех, – люди не хотят "напоминать" прокурору (сатане) о своих прошлых грехах.

При этом, из этого правила есть исключения:


  • Разрешается мыть руки при выходе из туалета.
  • Разрешается мыть любую область тела, которая стала загрязненной.
  • Проснувшись утром, человек совершает ритуальное мытье рук—но моется только до самых костяшек пальцев.
  • Прежде чем они произносят Священническое Благословение, руки священников ритуально омываются обычным способом.
  • Разрешается мыть руки перед тем, как брать еду.

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