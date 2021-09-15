Критическое Полнолуние осени: Что можно и нельзя делать 21 сентября 2021

Ежегодно на небосклоне осенью появляется Полная Луна. Примерно в конце сентября - начале октября возникает Урожайная Луна. Это значит, что дата этого события варьируется. В 2021 году Луна Урожая выпадает на 21 сентября.
Луна урожая-самое большое и яркое полнолуние в году. Для крестьян это знаменует окончание летнего сезона сбора урожая. Эта луна восходит раньше и дает огородникам и садоводам больше света после захода солнца, чтобы они могли продолжить сбор урожая и успели все сделать до наступления холодов.
Полная Луна представляет - завершенный цикл, который позволяет нам высвобождать и отпускать энергию. Это дает нам дар очищения от того, что больше не служит нам, и позволяет нам закончить наши цели, чтобы мы могли перейти к чему-то новому. Освобождение и отпускание во время Полнолуния дадут вам освобождающую энергию. Какое облегчение-отправить свое желание во Вселенную завершенным и полностью свободным от каких-либо блоков. Важно, чтобы вы верили, что ваша цель, идея и желание находится в движении, и Вселенная исключительно в ваших интересах.
Поэтому в Полнолуние так важно очистить свое пространство от лишнего и не забывать о своем внутреннем мире. Он также нуждается в освобождении от негативных мыслей, плохих воспоминаний - от всего, что тревожит и лежит тяжелым грузом у вас на сердце. В полнолуние можно научиться избавляться от этого. А понимание, что Луна лишь помогает быстрее избавиться от плохого - только усилит ваши способности в этом.
Не стоит в Полнолуние ставить себе блоки. Не держитесь за ненужное, даже если вы так привыкли к этому. Подумайте над тем, как много прекрасного нового в жизни, и это “новое” может оказаться куда лучше!