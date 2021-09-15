Когда нужно пить бокал вина кидуш в Cуккот? Что можно кушать в праздник Кущей?

20 сентября во всем мире евреи празднуют один из религиозных праздников – суккот. По-другому этот день называют праздником шалашей (кущей). Суккот считается одним из видов паломничества. Этот день приурочен к периоду в жизни еврейского народа, существовавшего еще во времена Древней Библии. Когда в течение сорока дней евреи скитались по пустыне после изгнания из Египта. Ночевали и жили они в самодельных шалашах, которые были не только обителью для тела, но еще и души, ведь собирались в них всей семьей.
С того момента в современный мир перенеслось множество интересных традиций и правил. Например, кидуш соблюдают и по сей день. Кидушем называют благословленную субботу, когда каждый уважающий себя еврей должен ничего не делать и отдыхать. В народе кидуш называют «субботником». В то время как «субботник» в традиционном понимании, наоборот, тот самый день, когда люди массово выходят на уборку и облагораживание территорий или хлопот по дому, хозяйству.
У кидуша есть свои обряды. Один из них – употребление священного спиртного напитка – вина. Так, прежде чем насладиться вкусом этого праздничного напитка, нужно обратить внимание в какую посуду его наливают. Она должна быть объемом не менее 86 см3 . При этом бокал или стакан берется красивый, без сколов, трещин или каких-либо других изъянов. Нельзя просто так отпивать из бокала для кидуша. Если кто-то все же отпил из него, надо добавить еще вина или разбавить напиток водой. Также, запрещается переливать вино из стакана обратно в бутылку. Бутылку необходимо всегда держать закрытой, а бокал наполнять доверху.
Можно и нужно во время суккота употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, но еще пекут специальный еврейский хлеб, который подают на стол с медом.