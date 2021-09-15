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Apple выпустил iPhone 13 за 100 000 рублей. Какой он, рассказываем

8:54:479/15/2021Фото: Apple.com
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Компания представила смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Стоимость модели поменьше составляет от 70 000 рублей

14 сентября прошла традиционная презентация новых моделей смартфонов от Apple. Как сообщается на сайте компании, диагональ дисплея iPhone 13 составляет 6,1 дюйма, а iPhone 13 mini — 5,4 дюйма.

Обе модели представлены в пяти цветах. Для России стоимость нового гаджета оставляет 100 тысяч рублей. А вот сами продажи начнутся только 24 сентября, предзаказ можно сделать уже сегодня.

Диагонали дисплеев iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max составляют 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно.

Представлен новый цвет смартфона: голубой

Новые телефоны представлены в четырёх цветах: графитовом, золотом, серебристом и небесно-голубом.

Также Apple во время презентации своих новинок показала новый планшет iPad.

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