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Новый полигон ТКО на границе Бердска проверит генпрокурор России после обращения депутата Госдумы Веры Ганзя

11:15:229/15/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Депутат Госдумы тщательно изучила предоставленные ею данные о появлении свалки. Она перечислила несколько нарушений. Многие из них особо весомые.

Место размещения полигона ТКО летом 2020 года
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Депутат Государственной Думы Вера Ганзя обратилась с письменным обращением к генеральному прокурору России Игорю Краснову по вопросу возможного появления полигона ТКО на землях Искитимского района на границе с Бердском. Документ оказался в распоряжении редакции "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 15 сентября.

Как утверждает в своем письме депутат, о данной проблеме она узнала от совета депутатов Бердска и СМИ.

Вера Ганзя тщательно изучила предоставленные ею данные. Она перечислила нарушения в соответствии с которыми ООО "Полигон" реализует свою деятельность. В числе их: проведение общественных слушаний органами местного самоуправления с нарушением действующего законодательства РФ, предоставление ООО "Полигон" недостоверной информации, отсутствие должных мер реагирования региональных властей на обращения бердских депутатов и другое.

Помимо этого, Вера Анатольевна упомянула и о необъективной оценке сотрудников, которые проводили экспертизу проектной документации.

- Как следует из экспертного заключения, органом инспекции была проведена экспертиза непосредственно на территории Тюменской области, ХМАО-Югра, г.Нягань, то есть без выезда экспертов на место предполагаемого строительства полигона ТКО. Полагаем, что по этой причине эксперты не совсем объективно дали оценку риска здоровью населения, касающихся объектов I-II классов опасности, - указывает в письме депутат.

После приведения других сведений, касающихся опасности планируемого полигона, Ганзя настаивает на проверке генеральной прокуратурой, ведь прокуратура Искитима проиграла суд по иску о мусорной свалке на границе с Бердском.

Вера Анатольевна попросила о вынесении юридической оценки, касающейся законности участи ООО "Полигон" в реализации государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области", установлении законности выдачи санитарно-эпидемиологического заключения управления Роспотребнадзора, а также об обнаружении правомочности возможного предоставления ООО "Полигон" на государственную экологическую экспертизу разрешения ФГУП "СибНИА имени С. А. Чаплыгина" на строительство полигона ТКО в приаэродромной зоне аэродрома "Бердск-Центральный".

При выявлении нарушений законодательств РФ в ходе прокурорской проверки, депутат Госдумы Ганзя ходатайствовала о привлечении мер к виновным лицам, участвующим в развитии появления полигона ТКО вблизи Бердска.

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Генпрокурор найдет нарушения? Свалки не будет?

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