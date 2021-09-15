Огромный ледник сошел на туристов в Карачаево-Черкесии. Есть погибшие

14 сентября в ущелье Карачаево-Черкесской Республики сошел ледник. Под сход на горном хребте на высоте 2 200 метров попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, на месте работали 10 сотрудников МЧС и еще 10 сотрудников аварийно-спасательной службы КЧР.
Стало известно о двух погибших. Когда спасатели начали оказывать первую помощь пострадавшим, вторая женщина скончалась, предположительно, от внутреннего кровотечения, сообщает ТАСС заместитель начальника управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Федор Хмыров.
Сообщение об обрушении части ледника на Домбае поступила в 15:11 мск. На данный момент организованы прокурорская и доследственная проверки.
Прокуратура Карачаевского района организовала проведение проверки в связи со сходом ледника.
-В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.