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В Бужаниново нашли третьего насильника и убийцу пенсионерки среди мигрантов

9:51:319/15/2021Фото: МВД
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Когда за двумя убийцами приехали сотрудники полиции, мигранты не хотели выдавать товарищей и заблокировали вход в общежитие.

Местные жители шокированы трагедией
Местные жители шокированы трагедией

В селе Бужаниново под Сергиевым Посадом жители видели третьего предполагаемого преступника по делу убийства пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» рассказал житель села. По его словам, когда за двумя убийцами приехали сотрудники полиции, мигранты не хотели выдавать товарищей и заблокировали вход в общежитие.

Было замечено, что из лесополосы, где произошло убийство 65-летней женщины, вышли три человека. Причем с помощью тех же свидетелей нашли и задержали тех, кого уже забрали. Но арестовать подозреваемых оказалось не так просто. Мигранты спрятали убийц в общежитии и не хотели подпускать к ним правоохранительные органы.

Местные жители отмечают, что мигранты постоянно шатались по селу без дела, ходили пьяными толпами, что пугало девушек и детей.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердск» ранее, вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, желая устроить самосуд и привлечь мужчин с уголовной ответственности.

По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.

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