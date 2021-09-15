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"Так и ползаем": В Бердске в ужасе от ремонта дорог после обвала коллектора на 25 метров на ул. Ушакова. Смотрите фото

3:50:579/15/2021,Алина БуроваФото: Читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Грунт на одной из бердских улиц из-за изношенного коллектора провалился три года назад. В местной администрации заявили, что после ЧП дважды провели дезинфекцию и установили прочное твердое покрытие. Однако ни этого, ни другого жители говорят, что не заметили.

Участок улицы Ушакова между перекрестками Ушакова/ Островского и перекрестком Ушакова/ Белинского

Состоянием улицы Ушакова возмущен житель Бердска. О своем недовольстве он рассказал редакции "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 15 сентября.

По мнению бердчанина, улица Ушакова всегда была заасфальтирована и выглядела должным образом, однако три года назад произошло ее ухудшение.

- Я много лет живу на улице Гоголя Бердска. Данная улица имеет грунтовое покрытие  и примыкает к улице с асфальтным покрытием Ушакова. Свою улицу Гоголя мы за годы укрепляли и засыпали сами. Каждый напротив своего участка. В итоге получилось неплохо. Дорога держится и не разрушается даже под тяжелыми грузовиками весной. Улица Ушакова была асфальтирована, и 10, и 30 лет назад. Три года назад произошел провал канализационного коллектора по всей улице. Исключением стали небольшие участки. Приехал мэр Шестернин с комиссией из администрации. Они оценили масштабы. В момент аварии, канализационным стокам деваться было некуда, и они наполнили провалы до краев. Началось затопление улицы Советская и других. Мэр в СМИ, комментируя ситуацию, заявил, что она чрезвычайна, но коллектор и дорожное полотно восстановят,- произнес бердчанин.

Коллектор восстанавливать пришлось долго. Из области на данную работу выделялись денежные средства. Когда тяжелая деятельность близилась к завершению, народ  с ул. Ушакова  выдохнул с облегчением, однако по словам бердчанина, предполагаемая реконструкция улицы проводилась не так, как следовало бы.

- Никто за весь период аварийной ситуации не проводил дезинфекции. Глина пропитанная и перемешанная с канализацией лежала горками на нераскопанной стороне дороги неделями. Все это текло людям под ноги к домам и огородам. Глину  никто не вывозил на полигон и не привозили чистую, чтобы закопать. Загребли это тем же, что и вычерпывали экскаваторами, - отметил горожанин.

С приходом весны, как говорит местный житель, дорога превратилась в огромную глиняную жижу по которой долго не перемещались ни люди, ни машины. Когда все высохло, автомобили начали поднимать огромные облака пыли.

- Очень жаль было тех людей, у кого перед домом это происходило. Вдохнули эти семьи много. В огороде вряд ли что-то садили. От ул. Маяковского до ул. Островского все остается по-прежнему в том виде, как  закопали. Некоторые участки подсыпали щебнем, а где-то и по-прежнему - глина,- заявил житель Бердска.

Сейчас по сообщению мужчины, на асфальте ул. Ушакова виднеется множество продольных затесов. Как говорят, об эту "дорогу" до последнего мнут дно своих машин люди. Особенно это происходит после  дождей, когда с трудом удается разглядеть ямы.

Множество ям и затесов на асфальте в Бердске

- На фото плохо видны детали, но ямы такой глубины, что все высокие части сплошь истесаны. Вот так и "ползаем". Делаем автомобили по "ходовой" ежегодно, моем бесконечную грязь со своих машин и ждем обещанного восстановления дорожного полотна. Впереди выборы. Очередные кандидаты очень многое обещают сделать для народа. В прошлые выборы мы выбрали депутатов, которые тоже обещали сделать для нас "много". Люди из окрестных домов уже сами ходят и в ямы, то бетона ведро выльют, то щебня на свои "кровные" купленного насыпят,- сообщил бердчанин.

Как стало известно, жители улицы Ушакова и других примыкающих улиц, планируют составить и направить жалобу в администрацию Президента. Люди хотят изложить все свои переживания на бумаге с надеждой быть услышанными.

Напомним, что чрезвычайная ситуация на ул. Ушакова произошла в 2018 году. Асфальт провалился "на метры" в нескольких местах. После ликвидации случившегося инцидента, на одном из собраний, заместитель администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявлял, что насосные станции на коллекторе откачивали по 10 цистерн стоков в час. Силами центра муниципальных услуг были проведены две дезинфекции.

- Арыки мы почистили. Загрязненный грунт складируется на полигоне ТБО, в отдельном месте. Это все согласовано с Роспотребнадзором. Препарат на основе хлора погружается в поливочные машины и под высоким напором территория обрабатывается этим раствором. Сейчас, когда мы сняли режим ЧС, когда мы заканчиваем очистку арыков и канав, когда сделаем планировку, в частности на ул. Урицкого, проведем еще одну санитарную обработку,- говорил три года назад Захаров.

Отметим, что  ужасающее состояние дорог наблюдается практически по всему Бердску. Реконструкция и их усовершенствование во многом зависят от финансирования.

Перекресток Ушакова /Маяковского

Перекресток Ушакова /Пушкина

Перекресток Ушакова /Пушкина

Перекресток Ушакова /Пушкина

Улица Ушакова между перекрестком ул. Пушкина и перекрестком ул. Белинского

Так выглядит участок улицы Ушакова между перекрестками Ушакова/ Островского и перекрестком Ушакова/ Белинского

Участок улицы Ушакова между перекрестками Ушакова/ Добролюбова и перекрестком Ушакова/ Маяковского

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