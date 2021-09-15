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Сильный финансовый обряд: Как привлечь деньги в магический день осеннего равноденствия 22 сентября

10:23:119/15/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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В неоязычестве или современном ведовстве праздник получил название Мабон – в честь валлийского божества.

Когда всё готово, а вокруг нет тех, кто мог бы помешать, можно приступать к обряду

22 сентября – одна из четырёх самых сильных дат в году, ведь энергетикой их наполняет сама природа. В осеннее равноденствие свет и тьма уравнивают свои силы, что отражается на длине светового дня. Древние религии, построенные на почитании природы, считают, что с этого дня Колесо года поворачивается на тёмную сторону. А значит, до весеннего равноденствия в мире будут царствовать холода.

С астрономической позиции, северное полушарие Земли действительно погрузится во тьму. Солнце пересечёт небесную линию экватора, уступив летнее тепло жителям южного полушария.

Энергетическое значение

В неоязычестве или современном ведовстве праздник получил название Мабон – в честь валлийского божества. Считается, что равноденствием заканчивается сбор урожая, и речь здесь не только о сочных плодах и зрелых колосьях. В мистическом смысле урожай – это все результаты человеческой работы за лето, будь это карьера, семья или саморазвитие.

Активная половина года завершается и начинается более сонная. Живущий в гармонии с природными ритмами человек понимает, что после Мабона приступить к решительным действиям сложно. Поэтому осеннее равноденствие – лучшее время для последнего ритуала на преумножение своих плодов, особенно – финансовых. Накопленные за лето энергии можно перевести в денежные потоки с помощью магической практики.

Обряд золотой осени

Для действия понадобится заранее подготовить четыре хороших фрукта. Их нужно собрать с дачи, взять у знакомых, в крайнем случае – сорвать с уличной яблони. Покупать плоды для обряда в магазине недопустимо.

Проводить обряд нужно на пригорке, подойдёт любой открытый луг. Начинать можно за 1-2 часа до заката. С собой, помимо фруктов, берут небольшую лопатку.

Когда всё готово, а вокруг нет тех, кто мог бы помешать, можно приступать к обряду. Для этого фрукты раскладывают вокруг себя по четырём сторонам света. Куда положить какой из плодов – подскажет сердце.

Первым поворачиваются лицом к фрукту на севере. Перед ним копают небольшую ямку. Затем плод укладывают в неё и закапывают со словами: «Дар, землица, забирай, с ним – моей нужды печаль».

Затем отрабатывают западную сторону. Для этого фрукт покатывают по земле и говорят: «Нищей доли сладкий плод пусть водица заберёт». После окончания обряда этот фрукт нужно будет бросить в реку, пруд или колодец.

На южной стороне фрукт согревают в ладонях и прижимают к груди со словами: «Просьба мне не навредит, добрый плод да защитит». Когда обряд будет завершён, его можно съесть в одиночестве.

Последним станет восток. Повернувшись лицом к фрукту, вокруг него ладонями нагребают осенней листвы или сухой травы и произносят: «Приведи ко мне богатств, сколько осень листьев даст». Этот плод берут с собой в то место, откуда планируется приток денег. Им можно угостить партнёров по бизнесу или высушить и спрятать в рабочем столе до весеннего равноденствия.

 

 

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