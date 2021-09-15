Коронавирус во время беременности: побочные эффекты, какая опасность есть для ребенка и матери, стоит ли делать вакцину от ковида

Во время беременности женский организм очень уязвим перед вирусами и инфекциями, тем более, что они могут навредить не только матери, но и будущему ребенку. О том, какие побочные эффекты от коронавируса могут быть у беременных и как это отражается на плоде - в нашем материале.
По последним данным, во время беременности, если мать заразилась новой коронавирусной инфекцией, она может передать вирус ребенку. Такие случаи бывали в медицинской практике. В первом наиболее известном случае, у женщины сильно заболел живот и, чтобы спасти ребенка от удушения, ей сделали кесарево сечение. Оказалось, что они оба инфицированы ковидом, но у ребенка не было каких-либо серьезных проявлений болезни или осложнений. В другом случае, женщина заболела в середине срока, но перенесла болезнь не тяжело. При этом у нее случились преждевременные роды, а ребенок скончался спустя несколько дней, хотя до болезни беременность протекала в норме. Это говорит о том, что пока доподлинно неизвестно, почему “китайский” вирус у беременных может по-разному отражаться на матери и будущем ребенке.
Ученые отмечают, что для женщины в положении опасны вообще все респираторные заболевания и они могут негативно отражаться на плоде. Из-за этого будущем мамам необходимо следить за здоровьем, поддерживать иммунитет и избегать мест большого скопления людей. Коронавирус у беременных чаще всего проходит без каких-либо симптомов или в легкой форме, как у остальных людей, однако риск столкнуться с тяжелой формой у этой категории женщин выше, чем у других. Именно это грозит осложнениями для матери и ребенка. По данным одного исследования, у беременных женщин, заболевших коронавирусом, риск летального исхода увеличивается в два раза.
Отмечается, что велика вероятность преждевременных родов, которые в половине случаев проходят с помощью кесарева сечения, а также недоношенности ребенка. В некоторых случаях детям требуется интенсивная терапия. Нередко они имеют низкую массу тела, проблемы с дыханием и т.д. Предугадать, как именно повлияет коронавирус на ребенка довольно сложно. Особенно опасным может быть заболевание для женщин, у которых есть болезни сердца, сахарный диабет, ожирение, астма и т.д. Если будущая мама находится в группе риска, ей следует сделать прививку от ковида. В любом случае, во время беременности этот вопрос следует обсудить с лечащим врачом. Также беременным нужно соблюдать все меры индивидуальной защиты: носить маску и перчатки.