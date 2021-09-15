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"Все набросились на меня": В Бердске мать избитой 14-летней школьницы в отделе МВД заявила о нарушении защиты прав ребенка

12:43:579/15/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/Скриншот с видео
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Явившись в отделение полиции, услышав слова дочери и увидев то, как она плюется кровью, мать схватила за волосы женщину-полицейского. Многие бердчане встали на сторону сотрудницы правопорядка и заявили о том, что дети сейчас растут, "как трава придорожная". Так ли это?

Инцидент произошел, когда девочку привезли в отдел полиции

Мать 14-летней Анастасии Байдиной негодует о защите сотрудницы ПДН, избивавшей ее дочь в отделе полиции Бердска.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 12 сентября. В тот день, ее дочь Анастасия Байдина задержалась в компании друзей и в выпившем состоянии не хотела идти домой. Чтобы образумить Настю, бабушке пришлось прибегнуть к крайним мерам и вызвать полицию. Пока Анна Зеленская, будучи матерью школьницы, ехала с работы в отдел полиции на такси, ей позвонил отец девочки, сообщив о плаче Насти в трубку и  рассказе, что ее бьют. После приезда, Зеленская увидела в отделении ужасающую картину: Настя сидела на стуле и плевалась кровью, в то время, как сотрудница ПДН стояла над ней.

- Дочь при виде меня тут же бросилась ко мне и сказала, что сотрудница ПДН ее избила. У меня эмоциональный шок. Я эту сотрудницу за волосы оттаскала,- рассказала вчера, 14 сентября, журналистам "Курьер. Среда. Бердск" Анна.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что после данного инцидента в полиции назначена служебная проверка для установления полноты принятых мер сотрудниками полиции в ходе профилактической работы с несовершеннолетней. Также правоохранители отметили, что в ходе возникшего конфликта 32-летняя местная жительница применила насилие, нанеся удар кулаком в область головы старшему инспектору ПДН ОМВД России по городу Бердску. Сотрудница полиции обратилась за медицинской помощью.

Мать заявила, что ее дочь состоит на учете в ПДН с 2019 года. В этом году девочку должны были с контроля снять.

Анна Зеленская сказала, что очень переживает после случившегося, ведь она, как говорит, просто заступилась за своего ребенка. Сотрудницу, которая, по ее словам, это совершила зовут Алена Карма.

Родительница ожидала результатов заключения судмедэкспертизы, однако сегодня, 15 сентября заявила, что без промедления в ближайшее время напишет заявление в прокуратуру.

- Прокуратура, я так думаю, сама получит эти результаты. Вчера только написали в СМИ о нашей истории, а сегодня полиция уже начала проверку? Интересы ребенка вообще никто не защищает. Сейчас все набросились на меня,- высказалась мать Анастасии Байдиной.

Также Анастасия Зеленская рассказала, что вчера бабушка Насти ездила в Следственный комитет и давала свои показания. Вместе с ней разговаривала с сотрудниками следствия и сотрудница ПДН.

- Следователи у инспектора ПДН спрашивали, были ли побои у ребенка, когда он приехал. Она ответила, что нет. Откуда у нее тогда кровь в кабинете появилась? Не могла же она сама так удариться, что губы внутри рассечены,- недоуменно произносит мать.

Мнения людей

Отметим, что некоторые бердчане выразили свое мнение о произошедшем на просторах Интернета. Как выяснилось, большинство из них на стороне работника полиции.

- Ну вот. Раньше дети избивали сверстников, глумились над учителями. Теперь добрались до полиции. Вам не страшно? - оставили свой комментарий анонимно.

- Многие знают Алену Карму, как положительного сотрудника и отзываются о ней хорошо, а то что произошло - это просто концерт. Вы никогда не задумывались о том, как все-таки тяжело работать в ПДН, как тяжело морально работать с трудными подростками, которым и полиция не указ. А вот когда получают срок - плачут. Данные дети все понимают и не нужно думать, что они глупы,- отметил Богославский.

- Да никто это девочку не трогал. На губах пирсинг оторвала, потом сказала, что полицейская ее избила,- предположил аноним.

- Мать обязательно понесёт ответственность, так как нападение на сотрудника при исполнении. В 14 лет у ребенка должны быть: кружок, танцы и школа, а вечером уроки и спать. Растут, как трава придорожная,- высказались анонимно.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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Виновата мать или сотрудник ПДН?

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