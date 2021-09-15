В Санкт-Петербурге врачи забыли иглу в легком младенца. Мальчик умер

14 сентября, во вторник, новорожденный мальчик умер после визита в больницу в Санкт-Петербурге, о этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Мальчика положили детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова с гнойным воспалением еще в начале сентября. Ребенок находился в стационаре неделю. Как предполагают СМИ, в медучреждении лечили новорожденного не только медикаментозным путем, но и хирургическим вмешательством. Собственно, из-за которого врачи забыли в легком у младенца иглу.
Буквально на следующий день после выписки из больницы младенец скончался дома на Белградской улице. Как выяснилось позже, оставленная внутри часть иглы повредила ему легкое.
-После выписки всё было нормально, но дома ситуация ухудшилась за минуты: мальчик сильно зарыдал, потом потерял сознание. Скорая ехала меньше десяти минут, малыша реанимировали почти час — но не спасли,- рассказала мама мальчика.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.