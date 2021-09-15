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В Новосибирске сожитель случайно задушил любимую и убежал

1:52:229/15/2021Фото: Pixabay
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Мужчина был задержан в течение суток сотрудниками полиции на улице и заключен под стражу, после чего он дал признательные показания.

Мужчина заключен под стражу

Следственный комитет Новосибирска завершил расследование по делу убийства женщины, к которому причастен 45-летний мужчина, ранее не судимый, который обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

29 апреля 2021 года мужчина находился вместе с 48-летней потерпевшей в квартире дома № 5/1 по улице Российская в Советском районе, где распивали спиртные напитки. Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого из-за внезапно возникших чувств неприязни к женщине фигурант повалил ее на пол и придавил ее шею своей рукой. В результате удушений женщина скончалась на месте происшествия. А вот сам убийца после случившегося с места преступления скрылся.

Мужчина был задержан в течение суток сотрудниками полиции на улице в Советском районе Новосибирска и заключен под стражу, после чего он дал признательные показания.

Следователь собрал достаточную доказательственную база. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором Советского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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