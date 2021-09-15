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На остановке Черемушки живет маленькая Хатика - молоденькая, очень худая и мужественная кошечка

1:09:089/15/2021
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Зиму ей не пережить точно. Может быть кто-нибудь мечтает спасти маленькую живую душу, которая будет вам благодарна всю жизнь (приют не рассматривается). Себе взять не могу.

кот кошка
Кошечке нужен дом

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:

На остановке Черемушки живет маленькая Хатика - молоденькая, очень худая и мужественная кошечка. Всё лето ее подкармливают дачники и просто прохожие. Она бежит ко всем. Но дачный сезон кончается и наступают холода. На ночь она прячется под киосками или в ближайших гаражах. Зиму ей не пережить точно. Может быть кто-нибудь мечтает спасти маленькую живую душу, которая будет вам благодарна всю жизнь (приют не рассматривается). Себе взять не могу. У меня три такие души, тоже спасенные. Четвертую не потяну.

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