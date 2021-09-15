В Бердске нет "горяченькой": Почему отключили воду и когда ее ждать, ответили в КБУ

На отсутствие горячей воды пожаловались в редакцию жители Бердска. Как говорят одни бердчане, воду им отключили с утра. Другие же утверждают, что "горяченькая" в их домах и без того - бывает не часто.
- Мало того, что в квартирах холодина ещё и горячую воду у половины города отключили, а потом что-то подъем заболеваемости, - проговорили в беседе местные жители.
Начальник подразделения инженерной сети КБУ Сергей Лащенков заверил "Курьер. Среда. Бердск", что в настоящее время проводится замена запорной арматуры на котельной "Вега". Горячей воды нет в домах центральной части города Бердска и Северного микрорайона.
- Сегодня с 17:00 планируется закончить работу по монтажу,- произнес Лащенков.
Дефект, который предстоит устранить рабочим непрост. По словам начальника подразделения инженерной сети, ночью, 15 сентября будет производится заполнение тех сетей, которые опорожнены. В идеале горячая вода появится у бердчан завтра, 16 сентября с утра.
Но, в нашем Бердске какой-то беспредел творится.
3 дня нет горячей воды и никакой информации, когда её дадут?!
Везде круговая порука и никто работать не хочет.