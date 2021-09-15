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В Бердске нет "горяченькой": Почему отключили воду и когда ее ждать, ответили в КБУ

1:53:339/15/2021,Алина БуроваФото: Курьер.Среда.Бердск
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Горячая дома отсутствует во всем Северном микрорайоне и нескольких домах центра города. Дефект на котельной "Вега" уже устраняют.

На котельной произошел сбой

На отсутствие горячей воды пожаловались в редакцию жители Бердска. Как говорят одни бердчане, воду им отключили с утра. Другие же утверждают, что "горяченькая" в их домах и без того - бывает не часто.

- Мало того, что в квартирах холодина ещё и горячую воду у половины города отключили, а потом что-то подъем заболеваемости, - проговорили в беседе местные жители.

Начальник подразделения инженерной сети КБУ Сергей Лащенков заверил "Курьер. Среда. Бердск", что в настоящее время проводится замена запорной арматуры на котельной "Вега". Горячей воды нет в домах центральной части города Бердска и Северного микрорайона.

- Сегодня с 17:00 планируется закончить работу по монтажу,- произнес Лащенков.

Дефект, который предстоит устранить рабочим непрост. По словам начальника подразделения инженерной сети, ночью, 15 сентября будет производится заполнение тех сетей, которые опорожнены. В идеале горячая вода появится у бердчан завтра, 16 сентября с утра.

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От редакции

Ждете включения горячей воды?

Добросовестные плательщики коммунальных услуг, 15 сентября 2021 7:20:52
По закону, ликвидировать аварию должны - до суток.
Но, в нашем Бердске какой-то беспредел творится.
3 дня нет горячей воды и никакой информации, когда её дадут?!
Везде круговая порука и никто работать не хочет.
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Аноним, 15 сентября 2021 7:21:24
Ждем очень!
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