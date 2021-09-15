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В Новосибирске и Бердске школы уходят на дистанционное обучение с 16 сентября 2021

1:31:299/15/2021Фото: Pixabay
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Эта мера временная.

Школьники будут учиться дистанционно несколько дней

15 сентября руководство школ Новосибирска и Бердска начало предупреждать родителей о том, что будет осуществлен переход на дистанционное обучение в дни голосования.

Некоторые школы продлевают время удаленки на следующую неделю. Так, дети уходят на самостоятельное обучение с 16 числа по 20 включительно. Ребята будут брать задания из файлобменников, которыми будут делиться классные руководители.

Однако в большинстве образовательных учреждений, по данным на утро 15 сентября, дистанционное обучение будет только в пятницу и субботу, 17 и 18 сентября.

Напомним, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснял, что перевести школьников на дистант в дни выборов должны образовательные учреждения, в которых будут находиться избирательные участки и нет возможности организовать отдельный вход для голосующих.

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