В Новосибирске и Бердске школы уходят на дистанционное обучение с 16 сентября 2021

15 сентября руководство школ Новосибирска и Бердска начало предупреждать родителей о том, что будет осуществлен переход на дистанционное обучение в дни голосования.
Некоторые школы продлевают время удаленки на следующую неделю. Так, дети уходят на самостоятельное обучение с 16 числа по 20 включительно. Ребята будут брать задания из файлобменников, которыми будут делиться классные руководители.
Однако в большинстве образовательных учреждений, по данным на утро 15 сентября, дистанционное обучение будет только в пятницу и субботу, 17 и 18 сентября.
Напомним, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснял, что перевести школьников на дистант в дни выборов должны образовательные учреждения, в которых будут находиться избирательные участки и нет возможности организовать отдельный вход для голосующих.