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В Москве назвали первых победителей розыгрыша 100 000 рублей среди привитых от коронавируса

1:44:019/15/2021Фото: Pixabay
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Каждый, кто сделал прививку и получил сертификат о вакцинации, автоматически стал участником масштабной лотереи.

Получить выигрыш может каждый вакцинированный

15 сентября определили первых 500 победителей, которые получат по 100 тысяч рублей. Старт розыгрыша дали в Москве в офисе Гознака.

Как считают эксперты, то, что человек защитил себя от вируса и есть самый главный приз, ведь нет ничего важнее здоровья.

Оксана Драпкина, председатель тиражной комиссии лотереи, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины рассказала, что в лотереи участвуют 42 миллиона 69 тысяч 465 уникальных учетных записи.

Результаты первого тура опубликуют в течение суток, но на этом лотерея не завершается. Такой же розыгрыш призов проведут еще раз ровно через месяц. Обратный отсчет уже запущен. Имена победителей уже завтра можно будет проверить на портале госуслуг и на официальном сайте розыгрыша. Уведомления придут и самим победителям, им останется лишь указать номер банковской карты, на которую вскоре и поступит выигрыш

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