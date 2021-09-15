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Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил детскую смертность от коронавируса

4:00:299/15/2021,Валерия НипомнящаяФото: pixabay
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По данным Минздрава, детская смертность от коронавируса составляет 1-2 процента.

За время пандемии в мире от коронавируса умерли 9 тысяч детей

Сегодня регистрируется всё больше случаев заболевания детей коронавирусом. По информации Роспотребнадзора, 8-10 % заболевших — дети. При этом они всё чаще переносят болезнь с признаками пневмонии. Также у детей возникает немалое количество осложнений после ковида. Такие как, миокардиты, неврологические расстройства, нейропатии, нарушение внимания и памяти, а также двигательных функций.

Стоит отметить, что дети с сопутствующими заболеваниями, подвержены более высокому риску тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Немногочисленные смертельные случаи заболевания связаны с этим.

С начала пандемии в мире от инфекции умерли около 9 тысяч детей. Цифры по смертности в нашей стране неизвестны.

По данным Минздрава, детская смертность от коронавируса составляет 1-2 процента. Вместе с тем, число заболевших детей до четырех лет повысилось с прошлого года в несколько раз, а в возрасте с 5 до 14 лет — в три раза.

Напомним, в июле 2021 года в детской городской клинической больнице № 3 в Новосибирске умерла от коронавируса 2-месячная девочка. В документах указано, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Мама ребенка рассказывала, что за неделю до смерти девочка была подключена к аппарату ИВЛ с поражением лёгких 60%.

Известный российский вирусолог Сергей Нетёсов в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 15 сентября высказал мнение о заболеваемости детей коронавирусом.

- Согласно статистике, дети, к сожалению, тоже умирают. Но процент смертности гораздо меньше, чем у взрослых. Однако чем старше ребенок, тем ситуация становится сложнее. Поэтому у подростков бывает крайне серьезное течение этого заболевания, - говорит Нетёсов.

Сергей Викторович отметил, что в западных странах провели соответствующие испытания и уже несколько месяцев вакцинируют детей с 12 лет.

- Врачи сейчас находятся в очень тяжелой ситуации, неизвестной, потому что возбудитель новый, да еще и эволюционирует, хотя и медленно. Я бы порекомендовал всем людям повышать свое состояние здоровья всеми доступными методами. Заботиться о себе и своих детях. Снижать излишний вес, бывать на солнце, есть больше свежих овощей и фруктов, вести здоровый образ жизни, носить маски и обязательно вакцинироваться, - добавил он.

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