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В России петицию за отмену закона об иностранных агентах подписали 62 856 человек

2:14:309/15/2021Фото: Pixabay
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За последние 9 лет ежегодно ужесточается законодательство об «иностранных агентах». И он затрагивает российские СМИ.

Количество подписей увеличивается непрерывно

14 сентября на сайте Change.org появилась петиция за отмену законов об иностранных агентах. Инициаторами выступили правозащитный портал «ОВД-Инфо» и портал «Медуза»*.

За сутки петиция набрала 62 856 подписей, включая 160 НКО, СМИ, гражданских и просветительских проектов, «Новый проспект», телеканал «Дождь»*, благотворительный фонд «AdVita», COLTA.RU и многие другие независимые проекты. В последние 9 лет в России ежегодно ужесточается законодательство об «иностранных агентах».

Напомним, Статус НКО-«иностранного агента» появился в 2012 году и был присвоен 204 российским правозащитным, благотворительным, экологическим и другим общественным организациям. Затем уже присваивался средствам массовой информации, а с 2019 года иностранными агентами могут объявить любого человека, публикующего что-то в социальных сетях и получившего хоть минимальное количество денег из-за рубежа.

Сейчас этот статус имеют 22 издания и 25 человек, в основном известных журналистов и правозащитников.

- Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, — говорится в петиции.

"Медуза"*, "Дождь"*- признано Минюстом иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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