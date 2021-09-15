В Новосибирске заказали ремонт Октябрьского моста подрядчику мэрии Бердска

Муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства» объявило конкурс на ремонт Октябрьского моста. Единственным участником стало ООО «СтройСити», с которым и заключили контракт, сообщается на сайте госзакупок.
Компания обязуется отремонтировать более 23 тыс. кв. метров покрытия и положить новый слой асфальта. Сумма, потраченная на ремонт, составила 43,39 млн рублей. Работы нужно завершить до 29 октября 2021 года.
Отметим, что ООО «СтройСити» принадлежит Техрану Алиееву, до него компанией владел Андрей Голубенко. Фирма, по данным сервиса «ГосЗатраты», уже получила около 100 государственных и муниципальных контрактов, в том числе с мэриями Бердска и Оби.
Напомним, что ремонт будет проводиться в два этапа:
1. до молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году должны будут привести с нормативное состояние дорогу и пешеходные части, а также лестницы и ограждения
2. отремонтировать опоры моста.