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Названа точная причина крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью

3:04:429/15/2021Фото: Википедия
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ЧП случилось18 августа.

МиГ-29 в полете

Приоритетной версией падения истребителя, разбившегося в августе на полигоне Ашулук, стал человеческий фактор, сообщили РИА Новости.

18 августа при выполнении планового полета в Астраханской области истребитель потерпел крушение. Самолет упал в безлюдном месте полигона Ашулук, пилотировавший его летчик погиб. На борту МиГ-29 не было боекомплекта.

Как отмечают эксперты, характер аварии доказывает, что пилот самолета в силу каких-то обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полете.

Напомним, МиГ-29— истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей. Истребители МиГ-29 могут развивать скорость до 2400 км/ч, их практический потолок — 18 километров, масса боевой нагрузки — 3 тонны.

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человеческий факторкрушение самолетаАстраханская область
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