Названа точная причина крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью

Приоритетной версией падения истребителя, разбившегося в августе на полигоне Ашулук, стал человеческий фактор, сообщили РИА Новости.
18 августа при выполнении планового полета в Астраханской области истребитель потерпел крушение. Самолет упал в безлюдном месте полигона Ашулук, пилотировавший его летчик погиб. На борту МиГ-29 не было боекомплекта.
Как отмечают эксперты, характер аварии доказывает, что пилот самолета в силу каких-то обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полете.
Напомним, МиГ-29— истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей. Истребители МиГ-29 могут развивать скорость до 2400 км/ч, их практический потолок — 18 километров, масса боевой нагрузки — 3 тонны.