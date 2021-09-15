Россиянин зарубил топором подружку из-за денег. Как он убивал жертву, рассказал на видео

В 2020 году в августе мужчина имел большой долг перед организациями по микрофинансам, поэтому он решил избавиться от долгов криминальным путем. Потому что постеснялся попросить помощи у родственников. Обвиняемый узнал, что у его знакомой, 1989 г.р., есть кредитные средства на покупку машины, и для совершения кражи, с сопутствующим убийством, купил топор. Когда девушка оказалась дома одна, мужчина совершил разбойное нападение на хозяйку квартиры, причинив ей недавно приобретённым топором телесные повреждения, от которых смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. После этого злоумышленник похитил банковскую карту женщины и снял с нее деньги.
Собранные следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее не судимого жителя города Полевской, 1986 г.р.
По уголовному делу проведён ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.