В России объявлен в международный розыск экс-президент компании-разработчика самолета Sukhoi SuperJet

Экс-президент компании-разработчика российского самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Рубцов объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отметим, что уже в ближайшее время в поиске будут участвовать полицейские других стран-участниц Интерпола.
Два месяца назад Александр Рубцов был заочно арестован из-за злоупотребления полномочиями. Как считает следствие, одновременно являясь главой лизинговой компании АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), Рубцов на протяжении семи с половиной лет «сдавал» ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса. При этом машины принадлежали самому главе ГСС, его родственникам и приближенным сотрудникам. В общей сложности обслуживание автопарка обошлось ИФК в 18 миллионов рублей.
В декабре 2020 года Рубцов якобы улетел лечиться в Латвию, но скорее всего это был организованный побег, так как перед этим он покинул все занимающие им посты. Сейчас экс-глава ГСС живет и работает за границей. Правозащитники также настаивают, что уголовное преследование инициировали бывшие коллеги Рубцова по ИФК, испытывавшие к нему не самые лучшие чувства.