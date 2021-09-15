Виновного в смертях семи человек из-за взрыва дома в Ногинске задержали. Новые подробности трагедии

Сегодня следователь второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской задержал генерального директора компании, которая занималась газовым оборудованием в доме г. Ногинск. В этом доме произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, компания не предоставила качественного газового оборудования в жилые дома, как было прописано в договоре на обслуживание, заключенного с собственниками квартир. В результате чего, произошла значительная утечка газа, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома.
Было проведено 5 осмотров, допрошены в качестве потерпевших 131 человек, допрошены в качестве свидетелей 172 человека, назначено 19 судебных экспертиз. Проведено 7 обысков и 8 выемок в газовых службах, а также иные следственные действия.
В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в девятиэтажном доме Ногинска произошел взрыв бытового газа. Происшествие произошло в квартире на третьем этаже, в результате сильного взрыва были обрушены стены и перекрытия со второго по пятый этажи здания.
Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью. Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Осколки повредили машины, припаркованные под домом.
На месте трагедии продолжаются работы по поиску пострадавших жителей дома.