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В Бердске выяснят, кто в ПДН полиции жестоко разбил губу 14-летней школьнице

4:57:249/15/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей Надежды Болтенко
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Вопрос на контроль взяла детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию с 14-летней школьницей в Бердске

Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала разобраться в ситуации с избиением 14-летней девочки якобы сотрудницей ПДН в Бердске.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 12 сентября. В тот день, 14-летняя Анастасия Байдина задержалась в компании друзей и в выпившем состоянии не хотела идти домой. Чтобы образумить Настю и вызволить ее из плохой компании, бабушке пришлось прибегнуть к крайним мерам. Она вызвала полицию. Пока Анна Зеленская, будучи матерью школьницы, направлялась в отдел с работы, ей позвонил отец девочки. Он сообщил, что их дочь плачет и говорит, что ее там бьют. Когда Зеленская явилась в полицию, то увидела в отделении ужасающую картину: Настя сидела на стуле и плевалась кровью, в то время, как сотрудница ПДН стояла над ней. Услышав о случившемся от дочери, мать в порыве заступничества, схватила сотрудницу ПДН за волосы.

В ГУ МВД России по Новосибирской области после инцидента не подтвердили и не опровергли избиение 14-летней девочки. Правоохранители заявили, что после кулачного нападения 32-летней гражданки, инспектор ПДН ОМВД России по Бердску с травмой головы обратилась за медицинской помощью. Проводится служебная проверка.

Мать заявила, что Анастасия состоит на учете в ПДН с 2019 года. В этом году девочку должны были с контроля снять, так как в ее поведении наблюдался прогресс.

Сейчас Анна Зеленская, будучи матерью, не находит себе места. В ближайшее время она обратится с заявлением в прокуратуру. На днях должны быть получены результаты судмедэкспертизы о рассеченной губы девочки. Сотрудницу, которая, по словам матери, совершила превышение своих полномочий зовут Алена Карма.

Исходя из слов детского омбудсмена Надежды Болтенко, можно сделать вывод, что ситуация для нее пока предстает расплывчато. Ко многому есть вопросы.

- Сделали обращения в соответствующие правовые органы, очень много неясного в этой ситуации. Конечно, будем стоять на стороне девочки по защите ее прав. Пока непонятно, где она получила эту травму, поэтому какие-либо выводы делать - преждевременно,- прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.

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