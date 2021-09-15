Требуется специалист на производство гофротары в Бердске

Оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона
Полный соцпакет, зарплата от 30000р., сменный график работы.
т.8 (383 41) 4-34-34, 8-983-303-42-59, 8-913-921-94-78
Место работы: ООО "БЭМЗ-ТАРА".
Оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона
Полный соцпакет, зарплата от 30000р., сменный график работы.
т.8 (383 41) 4-34-34, 8-983-303-42-59, 8-913-921-94-78
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