Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Требуется специалист на производство гофротары в Бердске

4:44:319/15/2021Фото: "Курьер. Среда. Бердск"
0

Место работы: ООО "БЭМЗ-ТАРА".

"БЭМЗ-ТАРА"
Компании ООО «БЭМЗ-ТАРА» требуется

Оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона
Полный соцпакет, зарплата от 30000р., сменный график работы.

т.8 (383 41) 4-34-34, 8-983-303-42-59, 8-913-921-94-78

Напиток, который особенно вреден для мужчин
«План-катастрофа»: Захарова рассказала, что ждет Европу
Полиция задержала Анастасию Васильеву в Москве
Шойгу одним словом оценил ситуацию в Афганистане
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Победительница лотереи сделала заявление и умерла
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
вакансииработа в Бердскеработа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом

Последние новости

БердскУниверсальный подарок для любого праздника
4:42:51 9/15/2021
Универсальный подарок для любого праздника
БердскПодбор автозапчастей и ремонт на СТО в Бердске
4:39:14 9/15/2021
Подбор автозапчастей и ремонт на СТО в Бердске
Певица Максим впервые вышла на связь после комы и рассказала на видео, чего больше всего хотела после болезни
4:36:42 9/15/2021
Певица Максим впервые вышла на связь после комы и рассказала на видео, чего больше всего хотела после болезни
БердскКак ухаживать за питомцем в пожилом возрасте
4:36:22 9/15/2021
Как ухаживать за питомцем в пожилом возрасте
БердскПодготовка водителей разных категорий. Автошколы Бердска
4:34:52 9/15/2021
Подготовка водителей разных категорий. Автошколы Бердска
БердскГлаза – окно в современный мир
4:25:32 9/15/2021
Глаза – окно в современный мир
Виновного в смертях семи человек из-за взрыва дома в Ногинске задержали. Новые подробности трагедии
4:06:07 9/15/2021
Виновного в смертях семи человек из-за взрыва дома в Ногинске задержали. Новые подробности трагедии
16 сентября - Писидийская икона Божьей матери: три самых категорических запрета и три очень-очень важных дела для каждого
4:00:26 9/15/2021
16 сентября - Писидийская икона Божьей матери: три самых категорических запрета и три очень-очень важных дела для каждого
В России объявлен в международный розыск экс-президент компании-разработчика самолета Sukhoi SuperJet
3:46:42 9/15/2021
В России объявлен в международный розыск экс-президент компании-разработчика самолета Sukhoi SuperJet
Россиянин зарубил топором подружку из-за денег. Как он убивал жертву, рассказал на видео
3:32:01 9/15/2021
Россиянин зарубил топором подружку из-за денег. Как он убивал жертву, рассказал на видео