Выборная чернуха в Бердске: «Власть, не скрывая, помогает «Единой России», заявил кандидат от КПРФ Камиль Джафаров

Избирательная комиссия Новосибирской области 14 сентября отрапортовала о готовности к выборам. Глава избиркома Ольга Благо заявила, что все избирательные участки оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе сейфами для хранения бюллетеней во время трехдневного голосования. Уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева сообщила о намерении 17, 18 и 19 сентября мониторить, как соблюдаются избирательные права граждан во время выборов в Госдуму и реагировать на все факты нарушения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане в сентябре 2021 года будут выбирать также депутатов городского Совета. Поэтому избиратели Бердска (их официально зарегистрировано 84 494 — по данным на 1 июля 2021 года), пришедшие голосовать, получат по три бюллетеня:
за партии, баллотирующиеся в Госдуму;
за кандидатов-одномандатников, выдвинутых от партий по федеральному Искитимскому избирательному округу №137, куда входит Бердск;
за депутатов бердского представительного органа власти.
Напомним, что полномочия депутатского корпуса Бердска, избранного в 2016 году, истекают по прошествии пяти лет. Но нынешние выборы имеют существенные отличия от того, что было на прошлых. Хотя выборные «карусели» и подвоз избирателей автобусами пятилетней давности стали темой для федеральных новостей.
Как и в 2016-м, в 2021 году перед выборами срочно кладут асфальт на избирательных округах и двигают мусорки, «по просьбе избирателей». А также засыпают щебенкой улицы частного сектора по секретному письму мэру, поскольку «после 20 сентября эти работы будут неактуальны». Активность некоторые депутаты проявляют только накануне очередных выборов?
Отличия выборов-2021
На этот раз, во-первых, изменилось число депутатов горсовета — с 33 их сократили до 27. В связи с этим пришлось перекроить границы избирательных округов. Поэтому некоторые бердчане поменяли свой округ и место для голосования. (ТИК с 8 сентября начал разносить по почтовым ящикам уведомлением о месте нахождения избирательного участка).
Во-вторых, большое количество кандидатов сняли с выборов по разным причинам, в том числе из-за причастности к деятельности экстремистских организаций. Речь идет, напомним, о выдвиженцах от коалиции «Новосибирск-2020», в отношении которых бердский избирком принял решение об отказе в регистрации в качестве кандидатов на основании писем Минюста. Многие выбыли из предвыборной гонки по собственному желанию. И сейчас в списке, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 178 кандидатов.
В-третьих, никогда за современную историю выборов в Бердске не проходило столько судебных заседаний по искам кандидатов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12 снятых с выборов представителей коалиции пытались обжаловать отказ в регистрации по суду. Но по всем искам отказано в удовлетворении (в том числе и в апелляционной инстанции). Кроме того, кандидат Михаил Большов пытался аннулировать регистрацию своих соперников по округу №27. По его мнению, они нарушили право на интеллектуальную собственность, использовав «чужие» шрифты в своих агитационных материалах. Суд отказал по всем пяти искам.
В-четвертых, нынешняя избирательная кампания, по оценке ее участников, проходит достаточно грязно, с отсутствием уважения к конкурентам. Как в горизбиркоме, так и в полиции зафиксировали многочисленные жалобы кандидатов и факты порчи их плакатов, агиток и объявлений.
Грязные выборы
- В основной массе кандидаты жалуются на то, что срывают чужие объявления и наклеивают свои. Есть жалобы на использование незарегистрированных агитационных материалов или без выходных данных, а также на распространение недостоверной и порочащей информацией о соперниках, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского избиркома Наталья Фокина.
По ее словам, кандидат Светлана Уварова написала три жалобы на эту тему. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», аналогичные сведения распространили на округе, где баллотируется действующий депутат бердского горсовета Елена Бороздина. Некие анонимы расклеили объявления о том, что она, являясь директором муниципального пассажирского автопредприятия, якобы не платит зарплату своим сотрудникам и не дает им отпуска. Бороздина в ответ повесила объявления с приглашением анонимов на прямой диалог.
А сами работники ПАТП прислали в редакцию письмо в защиту своего руководителя, назвав распространенную информацию ложью и «чернухой». Его подписали 36 сотрудников пассажирского АТП. Более того, они готовы каждого желающего провести с экскурсией по предприятию, чтобы снять все вопросы и сомнения.
Как рассказала Наталья Фокина, территориальная избирательная комиссия не обладает полномочиями искать и наказывать нарушителей. ТИК только констатирует факт и дает свое заключение — является ли та или иная агитация законной. А уже полиция ищет и разбирается.
Дорогу единороссам?
Кандидат от КПРФ Камиль Джафаров на своем округе №3 привык видеть полицейских во время встреч с избирателями.
- Выборы проходят не совсем честно. Но самое обидное то, что моему оппоненту от «Единой России» помогает администрация. Ее сотрудники следят за каждым моим шагом, чем возмущаются сами жители. Они пишут объявления, чтобы прекратили срывать агитки Джафарова, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» кандидат.
По его словам, одновременно с его встречами проводят пикеты единороссы. В мэрии признали, что акции несогласованы, но никто их не разогнал. Срыв и заклеивание листовок, как считает Джафаров, происходит по всему городу.
- А потом вдруг агитационные материалы появляются в неразрешенных местах. Я находил свою листовку на заборе Изумрудного городка. Это сделано, чтобы разозлить людей. Я не обладаю большими финансовыми возможностями и материалы расклеиваю сам только на досках для объявлений. А Князев от «Единой России» клеит листовки на фасадах зданий и столбах. Но никто на это внимание не обращает. На 26-м округе соперники кандидата Федорова обклеили его плакатами остановку и написали жалобу. Полиция не смогла найти тех, кто украл наши листовки, но с радостью готова наказать тех, кто якобы разместил агитацию в неположенных местах, - рассказал Джафаров.
Горизбирком признал агитацией его «световой круг» - проецирование от фонарика на стене надписи в круге «Против мусорной свалки Камиль Джафаров». Он обжаловал такие выводы в областной избирательной комиссии. И 15 сентября она не признала его агитационным, разрешив к распространению. Между тем, по его словам, огромные баннеры кандидата-единоросса висят на округе. ТИК направил заявление о незаконности такой агитации в полицию. Однако, по словам Джафарова, в горотделе МВД их не нашли.
- Я сейчас стою на месте и наблюдаю незаконный баннер. Ваше полицейское ведомство кому-то потакает? - вопрошает кандидат.
Более того, на встречи Дмитрия Князева с избирателями приходят чиновники, хотя закон категорически запрещает им заниматься агитацией, пояснил Джафаров.
- В Бердске очень сильно ощущается административный ресурс. Власть, не скрывая, помогает кандидатам от «Единой России». На каждую мою встречу приезжал наряд полиции, что, безусловно, нервирует жителей. Это явная провокация. К единороссам они не приезжали. Ходят засланцы на мои встречи, агитирующие за «Единую Россию», - перечислил коммунист.
Действующий депутат бердского горсовета и независимый кандидат по округу №21 Елена Белова караулит, когда выбросят компромат на нее — полагает, что со дня на день перед выборами.
- По-моему, выборы никогда не были честными и чистыми. Сколько я баллотировалась, всегда кто-то из кандидатов присваивал себе твои дела. На моем округе распространяли незаконные листовки за одного из кандидатов — напечатали на принтере и разбросали. То, что срывают агитационные материалы, - это повсеместно. Для меня и давление, и грязь в предвыборную кампанию такие же, как были 5 и 10 лет назад, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Белова с надеждой на то, что люди разберутся, кто есть кто.
Между тем, на ее округе выставили однофамилицу, как и в 2016 году, что не помешало одержать победу. Однако Елена Белова отметила, что на прошлых выборах избиратели ошибались, особенно пожилые люди, и ставили галочку напротив другого кандидата.
Судимые и поддельные
Еще один уникальный случай произошел в ходе избирательной кампании-2021 в Бердске. Проверив предоставленные документы кандидата Андрея Глушкова, баллотирующегося по округу №24, избирательная комиссия засомневалась в подлинности его диплома. Из вуза пришел ответ о том, что такой студент не получал документ о высшем образовании, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но из-за этого его не снимут с выборов, отметила Наталья Фокина. Лишь на стенде, который разместят на избирательном участке, укажут, что кандидат предоставил недостоверную информацию. Хотя сведения об образовании не являются обязательными для регистрации человека в качестве кандидата в депутаты.
Новым в нынешних бердских выборах можно считать и обнародование данных о судимости претендентов на депутатский мандат. Кандидаты в депутаты всех уровней власти обязаны предоставлять информацию о судимости, а избиркомы — публиковать эти сведения. Даже если судимость погашена или снята. Делается это для того, чтобы избиратели знали все о тех, кто хочет представлять их интересы в законодательных органах власти, в том числе муниципальных. В списке кандидатов горсовета 9 человек когда-либо имели проблемы с законом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Часть из них отсеялась.
Выборы в Госдуму продлятся в этом году три дня — с 17 по 19 сентября. Постановление на эту тему ЦИК опубликовал еще 18 июня. Напомним, что это связано с желанием сократить потоки голосующих в период распространения коронавируса. Согласно документу, протоколы участковых избиркомов по думским выборам должны быть опубликованы не позднее четырех часов утра 20 сентября (а при совмещении выборов — не позднее 6.00). Подведение итогов выборов намечено на 4 октября, а публикация результатов — на 9 октября.