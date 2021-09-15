Актер Михаил Ефремов считает виноватым только себя в смерти человека в ДТП

В смерти курьера, который погиб после ДТП с Михаилом Ефремовым, заключенный считает виновным только себя. По словам актера, он не хочет даже думать о том, был ли пристегнут погибший.
- Для меня не имеет значения, был ли пристёгнут Захаров, вся вина за ДТП по-любому на мне, — заявил актёр по видеосвязи из колонии.
По словам Ефремова, его жизнь «дала трещину» незадолго до аварии, об этом он рассказал для РИА Новости.
- Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы — худрука театра «Современник» Галины Волчек, театр перестал для меня существовать… Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека, — отметил он.
На среду, 15 сентября назначено рассмотрение жалобы на приговор актеру во втором кассационном суде. Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии после смертельного ДТП, в котором он был виновником и находился в тот момент в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
В июне 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулем машины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб от полученных ран. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, пишет RT.