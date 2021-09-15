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Полицейские насиловали бутылкой подростка в отделе МВД. Их признали виновными

5:14:079/15/2021Фото: Pixabay
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Подросток был задержан за кражу и грабежи. Молодой человек якобы рассказал сотрудники, где могут находиться похищенные вещи.

Полицейские будут отвечать за преступление

15 сентября октябрьский районный суд Улан-Удэ признал трех полицейских, которые надругались над подростком в отделении, виновными.

Как уточняли СМИ, речь идет об изнасиловании бутылкой и съемке пыток на камеру. Силовики угрожали парню, что распространят эту видеозапись, если подросток расскажет кому-нибудь о случившемся.

- У него был ушиб плеча, когда его ласточкой крутили, руками вверх водили. Ну и разрыв прямой кишки, трещины, — говорила родственница пострадавшего.

Подросток был задержан за кражу и грабежи. Молодой человек якобы рассказал сотрудники, где могут находиться похищенные вещи.

МВД сообщает, что при проверке данной информации прибывшие на указанное место сотрудники полиции обнаружили неизвестного подростка, который выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Но вскоре был отпущен, так как его причастность к разбою не установлена. Вечером 4 июля в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации указанного подростка. По словам несовершеннолетнего, травмы ему нанесли сотрудники полиции.

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преступлениеправоохранительные органыизнасилование подростка
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