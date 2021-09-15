В России ученые создали тест для выявления индийского вируса нипах

Ученые ГНЦ "Вектор" создали тест-систему для выявления вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как заявили ранее в Роспотребнадзоре, риск распространения болезни в России практически отсутствует.
Напомним, ранее симптомы нового вируса выявили у 11 человек в индийском штате Керала, сейчас их состояние нормализовалось. Накануне местные власти сообщили о смерти 12-летнего мальчика, медики начали проверку людей, которые с ним контактировали.
В Научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" эксперты объяснили, что переносчиком болезни могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, возможна только при очень тесном взаимодействии. А вот вакцин и специфических препаратов против вызываемого им заболевания пока нет, сейчас пациентам назначают терапию по зафиксированным симптомам.