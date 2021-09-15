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В России названо шокирующее число зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 15 сентября

5:31:449/15/2021Фото: Pixabay
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За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлении 17 039 человек.

Статистика коронавируса по России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 841 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 391 (7,4%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Москва 0,12%
2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,13%
3. Московская область, Республика Татарстан 0,18%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 194 926 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлении 17 039 человек. Также подтверждено 792 смерти.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 184,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 353 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 миллион 123 тысячи 140 человек.

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