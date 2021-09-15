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В Бердске появился второй тайный список желательных депутатов на выборах 17-19 сентября: 27-и фаворитам будут помогать 637 сотрудников по округам

5:56:529/15/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Наибольшая по численности бригада будет обслуживать округ, где баллотируется нынешний спикер бердского горсовета Владимир Голубев. Часть независимых кандидатов вычеркнули из списка.

Организаторы выборов в Бердске стремятся не допустить иного исхода голосования
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Новый секретный список, касающийся выборов депутатов бердского горсовета, оказался в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск». Как сообщил редакции собственный источник, список призван помочь победить нужным власти кандидатам.

На листке формата А4 в пяти графах прописаны ответственные по каждому из 27 избирательных округов, имя «правильного» кандидата, адрес, где состоится голосование и количество задействованных на округе сотрудников. Всего будет задействовано на бердских округах во время голосования 637 сотрудников.

Примечательно, что максимальные силы бросили на избирательный округ №26, где баллотируется нынешний спикер горсовета Бердска Владимир Голубев. Его «обслуживать» будут аж 46 человек. А вот на первом округе, в который входит пансионат ветеранов труда и на котором «победителем» объявлен действующий депутат Мкртыч Овсепян, заявлено всего 8 сотрудников.

Можно предположить, что «ответственным лицам» поручены либо функции наблюдателей, либо организация массовости голосующих «за того, за кого надо», чья фамилия указана в третьей графе.

- Эти граждане - ответственные лица по приводу и подвозу избирателей на участки для голосования. Последняя колонка - это численность бригады, которая будет делать поквартирный обход, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» кандидат от КПРФ Камиль Джафаров.

Он отметил, что намерен обратиться в органы полиции с заявлением по данным гражданам и возможным будущим нарушениям на всех всех избирательных округах Бердска во время выборов.

Стоит отметить, что новый список отличается от того, что «Курьер. Среда. Бердск» публиковал 14 сентября. В сегодняшнем меньше независимых, которых заменили сторонниками «Единой России». Остался беспартийный кандидат Яцков на округе №13 и «зеленая» Лещинская на 27-м округе.

На округе №22 на «пенсионера» Коржова будут работать 23 человека, хотя по остальным округам с многоквартирными домами состав бригад меньше, чем по частному сектору. Судя по всему, организаторы подготовились основательно, нацелены на победу своих, дабы сколотить покладистый и неконфликтный представительный орган власти Бердска. Чтобы и мусорную свалку протолкнуть без депутатских запретов, и принимать другие нужные определенному кругу людей решения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нынешнюю избирательную кампанию называют грязной.

Новый список фаворитов выборов-2021

Как и кто будет помогать победить нужным кандидатам

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От редакции

Победят только "нужные"?

Аноним, 15 сентября 2021 11:09:02
Если люди не копятся на эти подачки, то не победят. Не совсем понятно как в дни выбора эти люди будут способствовать , тоесть будут грубо нарушать Закон . Алло, господа прокуроры, и прочие СК и правоохранители , вы снова ничего не видите ?
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Аноним, 15 сентября 2021 12:24:15
прокурору в первую очередь надо заняться навалятами. Сегодня у Гермеса, на м-рне группа молодых раз Вот за это суток на 15 надо бы эту гоп. компанию посадить.вернула оскорбительный плакат и призывали собрать подписи кто ненавидит ЕР. Молодые пацаны, агрессивные и не в меру навязчивые, как гадалки на базаре. Вот таким власть и про 90-е будем мечтать как о лучшей доли.
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Виктор, 15 сентября 2021 11:30:52
И ЧТО?????? Кандидаты от других партий делают то же самое, эти простые технологии используют все. Во всех партиях есть команда, штаб. Какие секреты, кто увидел. То, что делает ЕР, делают все остальные.
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Аноним, 15 сентября 2021 11:50:37
Господи, да как можно верить этим спискам. Я вам сейчас пяток разных напечатаю. И что?
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