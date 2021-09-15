В Бердске появился второй тайный список желательных депутатов на выборах 17-19 сентября: 27-и фаворитам будут помогать 637 сотрудников по округам

Новый секретный список, касающийся выборов депутатов бердского горсовета, оказался в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск». Как сообщил редакции собственный источник, список призван помочь победить нужным власти кандидатам.
На листке формата А4 в пяти графах прописаны ответственные по каждому из 27 избирательных округов, имя «правильного» кандидата, адрес, где состоится голосование и количество задействованных на округе сотрудников. Всего будет задействовано на бердских округах во время голосования 637 сотрудников.
Примечательно, что максимальные силы бросили на избирательный округ №26, где баллотируется нынешний спикер горсовета Бердска Владимир Голубев. Его «обслуживать» будут аж 46 человек. А вот на первом округе, в который входит пансионат ветеранов труда и на котором «победителем» объявлен действующий депутат Мкртыч Овсепян, заявлено всего 8 сотрудников.
Можно предположить, что «ответственным лицам» поручены либо функции наблюдателей, либо организация массовости голосующих «за того, за кого надо», чья фамилия указана в третьей графе.
- Эти граждане - ответственные лица по приводу и подвозу избирателей на участки для голосования. Последняя колонка - это численность бригады, которая будет делать поквартирный обход, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» кандидат от КПРФ Камиль Джафаров.
Он отметил, что намерен обратиться в органы полиции с заявлением по данным гражданам и возможным будущим нарушениям на всех всех избирательных округах Бердска во время выборов.
Стоит отметить, что новый список отличается от того, что «Курьер. Среда. Бердск» публиковал 14 сентября. В сегодняшнем меньше независимых, которых заменили сторонниками «Единой России». Остался беспартийный кандидат Яцков на округе №13 и «зеленая» Лещинская на 27-м округе.
На округе №22 на «пенсионера» Коржова будут работать 23 человека, хотя по остальным округам с многоквартирными домами состав бригад меньше, чем по частному сектору. Судя по всему, организаторы подготовились основательно, нацелены на победу своих, дабы сколотить покладистый и неконфликтный представительный орган власти Бердска. Чтобы и мусорную свалку протолкнуть без депутатских запретов, и принимать другие нужные определенному кругу людей решения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нынешнюю избирательную кампанию называют грязной.
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