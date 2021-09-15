Сильная молитва в Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября

Название "Неопалимая Купина" приурочено к известному библейскому событию. Однажды, пророк Моисей, занимаясь выпасом овец, увидел горящий куст. Хоть и был он весь огнем охвачен, но при этом был невредим. Повинуясь любопытству и приблизившись, Моисей услышал глас Господа. Тот, пообещал Моисею быть рядом и указал собрав евреев, увести их в далекие края, где обретут они счастливую жизнь. Как, мы помним, 40 лет водил Моисей людей по пустыне. А непосредственно, данное событие, он трактовал как знак о спасении сыном Господа, что рожден был о Девы Марии, оставшейся непорочной.
Икона ранняя отличалась в написании от более поздней. Изначально это было изображение горящего куста, над которым возвышалась Богоматерь с младенцем на руках. Позднее, к ним добавились два ромба, которые символизировали пламя и противостояние ему.
В народе этот день связывали со стихией огня, и просили покровительства от поджогов, пожаров для крова и домашнего скота. Молиться следует лику, а не иконе. Это типичная ошибка многих верующих, которую совершают просящие. Чтение молитвы должно быть негромким и искренним.