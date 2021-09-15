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S7 объявила распродажу билетов с бешеной скидкой на три дня по России и за рубеж

9:47:519/15/2021Фото: PxHere
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В авиакомпаниях начались скидки на билеты. Так они привлекают пассажиров и пытаются вернуть прежних клиентов.

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На поездку до конца года по России можно приобрести билет на самолет на некоторые направления с большой скидкой. О распродаже заявила авиакомпания S7 на рейсы в города России, Европы и Ближнего Востока.

Скидка до 50% предоставляется в случае покупки билета в период с 15 по 17 сентября, говорится в сообщении компании, а улететь по приобретенным билетам можно будет с 20 сентября на рейсах из Москвы, Новосибирска, Иркутска. Международные направления, которые участвуют в программе, - Бургас (Болгария), Фуджейра и Рас-эль-Хайма (ОАЭ), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет).

Ранее стало известно о крупной распродаже билетов от одной из пяти крупнейших авиакомпаний РФ - низкобюджетной "Победы", которая входит в группу "Аэрофлот". Ее акция распространяется только на внутрироссийские рейсы до конца зимнего расписания (конец октября), билеты со скидкой доступны до 19 сентября.

- В среднем скидка на билеты в рамках распродажи составила 30%, помимо этого в продажу добавлено более 100 тыс. билетов по минимальным тарифам - 999-1999 руб. с учетом всех аэропортовых сборов, - сообщила "Интерфаксу" представитель "Победы".

"Аэрофлот" объявлял о распродаже билетов еще в начале августа - акция действовала на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами РФ. Скидка, предоставляемая по акции, достигала 50%.

Авиация - одна из отраслей, которая более всего пострадала от пандемии. После того, как самолеты начали летать после долгого перерыва, цены на билеты были такими, что не каждый мог ими воспользоваться. В затруднительное для многих граждан страны время, авиакомпании привлекают пассажиров и пытаются вернуть прежних клиентов при помощи больших скидок.

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