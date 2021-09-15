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Тайна мигрантов из Бужанинова раскрыта: Что стало с иностранцами после жестокой расправы над пенсионеркой

8:53:069/15/2021
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Администрация поселения пообещала покрыть расходы на похороны убитой Натальи Еремкиной.

Раскрыта судьба мигрантов после убийства пенсионерки в Бужаниново

Стало известно, чем завершилась встреча жителей села Бужаниново Московской области с представителями власти после убийства мигрантами изнасилованной ими пенсионерки.
По словам депутата совета Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Андрея Мардасова, требования местных отчасти выполнены.

Принято решение о закрытии общежития, из которого выселили всех жильцов. Их увезли на охраняемую территорию, находящуюся в 10 км от населенного пункта. Мигрантов решено привозить в Бужаниново автобусами только на время работы.

«Глава говорил, что общежитие останется, но для приезжих из соседних областей. Первоначально же так и обещали, а потом получилось что получилось», — цитирует депутата Лента.ру.

Местные жители относительно довольны принятыми властями мерами и тем, что проблема начала решаться, но у людей «остался негативный осадок» из-за убийства человека. Администрация поселения пообещала покрыть расходы на похороны убитой Натальи Еремкиной.

Как считает Мардасов, столь быстрой реакции властей удалось достичь только благодаря СМИ, которые "подняли волну по всей стране".

Обстановка у общежития в Бужаниново, где накануне произошли волнения в связи с убийством пенсионерки, сейчас спокойная. В понедельник там прошел народный сход — жителей глубоко поразило совершенное преступление. Погибла 67-летняя женщина. Она шла с дачи домой и была найдена убитой в лесополосе.

Сами приезжие утверждают, что трое задержанных таджиков не жили здесь, а были заняты на строительстве дома в соседней деревне.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мигранты жестоко расправились над 67-летней пенсионеркой в селе Бужаниново Московской области. По подозрению в изнасиловании и убийстве женщины задержали двух граждан Таджикистана, которые работали на строительстве в СНТ "Приозерный".

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