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Бастрыкин приказал заняться собственником общежития в Бужанинове, где мигранты изнасиловали и убили пенсионерку

10:35:519/15/2021Фото: ГУ МВД Подмосковья
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Проверкой нарушения трудовых прав местных жителей займутся следователи в том числе. Россиян брали на работу менее охотно, чем выходцев из Средней Азии.

Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил заняться собственником общежития

После трагедии в Бужанинове, где была найдена пенсионерка, которую изнасиловали и убили мигранты из Средней Азии, в общежитии пройдет серия проверок. Александр Бастрыкин поручил проверить собственника, предоставлявшего жилье для мигрантов и его связь с местными органам власти.

- Глава ведомства поручил установить и проверить собственника общежития в посёлке Бужаниново, где проживали мигранты, выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений, — говорится в сообщении СК 15 сентября.

Бастрыкин дал указание проверить в том числе и как разрешались конфликтные ситуации в данном населенном пункте, которые возникали между местными жителями и мигрантами. Кроме того, будут проверены нарушения трудового права местных жителей, которых брали на работу менее охотно, если была возможность трудоустроить мигранта.

- Председатель СК России поручил руководителю регионального подразделения доложить об установленных обстоятельствах, а также о результатах встречи с гражданами, - сообщают в пресс-службе СКР.

После народного негодования, вызванного убийством пенсионерки, местные жители потребовали расселить место проживания мигрантов из стран СНГ, после чего губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение закрыть общежитие завода «Экоокна».

Компания-владелец объекта утверждает, что преступники, которые убили местную жительницу, не проживали в нем.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во вторник после схода местных жителей мигрантов выселили из общежития и отправили за 10 км от поселения. На работу их будут привозить. Власти пообещали помочь с похоронами убитой 67-летней жительницы Буженинова. Ее тело нашли в лесополосе - она шла домой с дачи. Троих подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержали.

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