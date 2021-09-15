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Труп пропавшей без вести 9-летней Вики нашли зарытым в подвале ее дома

10:14:239/15/2021
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Стало известно, что следователи задержали одного из жильцов 2-этажки, которого рассматривают как основного подозреваемого в убийстве школьницы.

Тело 9-летней Вики Гнедовой нашли в подвале дома, где она жила. СК задержал подозреваемого

Пропавшую без вести 9-летнюю школьницу Викторию Гнедову нашли. Мертвой. Как сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники в поисковой группе, тело обнаружено в подвале дома, где жила девочка. Оно было спрятано в земле на глубине 2 метра и присыпано землей. Полицейским еще предстоит идентифицировать труп.

"Но практически с полной вероятностью можно говорить, что это тело ребенка", - передает издание слова источника.

Стало известно, что следователи задержали одного из жильцов 2-этажки, которого рассматривают как основного подозреваемого в убийстве школьницы.

Виктория Гнедова пропала 18 июня. Она ушла из дома в селе Казарь после ссоры с родителями.

За информацию о местонахождении девочки объявляли вознаграждение в 500 тыс. рублей.

Во время поисков исчезнувшего ребенка прочесали лесные массивы, водоемы и прибрежные территории в районе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Киселевске нашли тела двух изнасилованных и убитых 10-летних девочек.

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