Труп пропавшей без вести 9-летней Вики нашли зарытым в подвале ее дома

Пропавшую без вести 9-летнюю школьницу Викторию Гнедову нашли. Мертвой. Как сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники в поисковой группе, тело обнаружено в подвале дома, где жила девочка. Оно было спрятано в земле на глубине 2 метра и присыпано землей. Полицейским еще предстоит идентифицировать труп.
"Но практически с полной вероятностью можно говорить, что это тело ребенка", - передает издание слова источника.
Стало известно, что следователи задержали одного из жильцов 2-этажки, которого рассматривают как основного подозреваемого в убийстве школьницы.
Виктория Гнедова пропала 18 июня. Она ушла из дома в селе Казарь после ссоры с родителями.
За информацию о местонахождении девочки объявляли вознаграждение в 500 тыс. рублей.
Во время поисков исчезнувшего ребенка прочесали лесные массивы, водоемы и прибрежные территории в районе.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Киселевске нашли тела двух изнасилованных и убитых 10-летних девочек.