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«Этот грех мне замаливать всю жизнь»: Михаил Ефремов эмоционально выступил в суде о смягчении приговора. Полная речь

10:54:179/15/2021Фото: Википедии
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Но суд не стал смягчать приговор, оставив в силе срок в виде 7,5 лет колонии общего режима. Прокурор аргументировал, что Ефремов не сможет принести пользу на свободе в связи с плохим здоровьем.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада"
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада"

Михаил Ефремов 15 сентября выступил с эмоциональной речью в суде, где рассматривалась жалоба на слишком суровый, по мнению стороны защиты, приговор. Актер покаялся, назвал смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года, страшным грехом. Осужденный рассказал, что в колонии у него обострилась хроническая болезнь легких. Кроме того, он сообщил, что его семья оказалась в сложном материальном положении. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жена Ефремова вынуждена "горбатиться" на двух работах, чтобы прокормить детей.

Как уже писал "Курьер. Среда. Бердск", суд в среду не стал смягчать приговор, оставив в силе срок в виде 7,5 лет колонии общего режима. Прокурор аргументировал, что Ефремов не сможет принести пользу на свободе в связи с плохим здоровьем. Адвокаты настаивали на переводе в колонию-поселение.

Михаил Ефремов в ходе судебного заседания попросил милосердия и снисхождения. Трансляцию из суда вел канал 360.

«Уважаемые судьи, моя жизнь дала трещину в 2019 году. Сначала долго болела и 25 июня 19 года умерла моя мама, а в конце 2019 года не стало моей "театральной мамы", художественного руководителя театра "Современник" Галины Борисовны Волчек. Театр "Современник" для меня перестал существовать, а с ним так или иначе была связана вся моя жизнь. Там я начинал свою актерскую и режиссерскую карьеру.

Что и говорить, я всего этого не выдержал, стал пить, и вот 8 июня случилось страшное. 8 июня погиб человек. Эта трагедия произошла по моей вине, и она раздавила меня морально. Я ничего не соображал и не мог думать ни о чем, кроме случившегося. В это время, как черт из табакерки, появился адвокат Эльман Пашаев, добился, по его словам, для меня домашнего ареста, что-то говорил, выступал с публичными заявлениями, не сходил с экрана телевизора. Оно и понятно — трагедия имела огромный общественный резонанс. Началось своеобразное адвокатское шоу. Мне же было все равно — чем хуже дела у меня, тем лучше, заслужил. Единственное, на что мне хватило сил, — это записать видеообращение к потерпевшим. Но все-таки я до сих пор не могу себе простить того, что я не остановил своего защитника в агрессивных и недостойных высказываниях прежде всего в отношении потерпевших — родных и близких Сергея Захарова, хотя их представитель Александр Добровинский не раз давал мне такую возможность, но я ее не услышал, каюсь. Дальше был суд, превращенный в цирк, дальше приговор — я получил то, что получил.

Я нахожусь в местах лишения свободы уже больше года, и из-за этого у меня было время подумать и вновь пережить эту трагедию. Страшный грех, который на мне, (неразборчиво) жизнь избалованного вниманием и любовью людей человека, которому, как мне казалось раньше, все позволено и которому за это ничего не будет. Я серьезно заблуждался. И здесь, в колонии, ко мне пришло осознание, что (неразборчиво). Думаю об этом постоянно, каждую ночь так или иначе вижу эту страшную аварию. Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, я молюсь за упокоение его души. Этот грех мне замаливать всю жизнь. Если я когда-нибудь выйду на свободу, то, конечно, буду всячески помогать тем людям, которые как-либо пострадали от его гибели. Я причинил боль и горе не только близким и родным Сергея, но и семья, мои дети оказались из-за меня в тяжелейшем положении. Я надеюсь, что и семье Сергея, и моей семье я нужен живым и работоспособным. Также надеюсь, что после такого большого срока у меня еще останутся силы работать и зарабатывать.

Здесь замечательная флора, много чего цветет с начала весны до конца лета. Увы, для моей аллергии это цветение совсем не замечательное. Здесь, к сожалению, обострились мои астмы, хроническая болезнь легких. Трудно дышать, периодически задыхаюсь — а может быть, и наверняка это кара Господня. Тем не менее, у нас в колонии очень хорошие врачи, которые, как могут, купируют мои приступы, но боюсь, что такой большой срок дожить мне с моим здоровьем будет трудно.

Для меня не имеет значения, был ли Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности, потому что эта авария целиком на моей совести. Это целиком моя вина, это не критический вопрос, о котором говорят и пишут адвокаты. Для меня желательно как можно быстрее выйти отсюда, чтобы иметь возможность помогать людям, которым я принес горе, не нытьем, а реальными делами. А со мной это до конца жизни — я надеюсь, меня хватит для этого как моральных, так и физических сил.

Уважаемые граждане и судьи, для моей души, моего сердца, моего мировоззрения эта трагедия стала серьезным и жестоким уроком на всю оставшуюся жизнь. Прошу у вас снисхождения и милосердия. Спасибо».

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре 2021 года Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима с лишением права управлять машиной на три года.

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