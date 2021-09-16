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Погода в Бердске 16 сентября 2021 года: вернется ли теплая погода в этот день?

6:30:279/16/2021Фото: pixabay.com
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В этот день из домов выкидывают всякий ненужный хлам.

16 сентября будет пасмурно

16 сентября температура воздуха в Бердске будет выше, чем вчера, преимущественно облачно, но без осадков. С утра в городе воздух прогреется до +9 градусов, к обеду, температура, поднимется до +16 тепла. При этом ветер ослабеет до 0.6 м/с. Давление останется без изменений 747 мм рт. Ст.

16 сентября по церковному календарю отмечается день памяти мученицы Домны Никомидийской. Изначально мученица была язычницей, но она приняла христианство. И, во время гонений христиан, инициатором которых и стал император Максимилиан, Святая пострадала за свою веру, за что и была причислена к лику святых, а теперь почитается в ранге мученицы.

Традиции

В этот день из домов выкидывают всякий ненужный хлам. Поэтому праздник и называется в народе - день Домны Домовицы. Считается, что хорошая уборка в этот день может принести благополучие в дом. Вещи, которые совсем никому из домашних не нужны - сжигал на костре во дворе. А ненужную одежду раздавали нуждающимся.

Особенно внимание обращали на плетеную обувь - лапти. Такая обувь сильнее всего изнашивалась, поэтому в доме всегда валялась лишняя пара изношенных лаптей. А когда наступал праздник Домны, их вывешивали по всему двору, чтобы защитить дом от нечисти.

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