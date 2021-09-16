Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 16 сентября 2021 года
Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия
Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
Народные праздники и приметы
Домна Доброродная
В этот народный праздник почитают память мученицы Домны Никомидийской.
Этот день посвящают наведению порядка в доме и хозяйственных постройках. Выбрасывают ненужный хлам и мусор, который вечером сжигают вместе с ботвой от картофеля. Считается, что такой обряд принесет удачу и благополучие на весь год.
В селах и деревнях существует традиция вешать на колья ворот, вокруг огорода, около крыльца и крыши хлева изношенные лапти. В народе верят, что это отводит сглаз и нечистую силу.
Если в этот праздник пойдет дождь, то он будет продолжаться еще семь дней.
Приметы
- Утренний туман – к ясной и сухой погоде.
- Большие муравьиные кучи – на суровую зиму.
- Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.
- Паутина стелется по растениям – к теплу.
- Дневной ветер к вечеру обычно ослабевает.
- Утренний туман – к ясной и сухой погоде.
- Большие муравьиные кучи – на суровую зиму.
- Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.
- Паутина стелется по растениям – к теплу.
- Дневной ветер к вечеру обычно ослабевает.
Источник: my calend.ru