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Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:119/16/2021Фото: pixabay.com
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Этот день посвящают наведению порядка в доме и хозяйственных постройках.

Дневной ветер к вечеру обычно ослабевает

Православные праздники 16 сентября 2021 года

Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия
Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца

Народные праздники и приметы

Домна Доброродная
В этот народный праздник почитают память мученицы Домны Никомидийской.

Этот день посвящают наведению порядка в доме и хозяйственных постройках. Выбрасывают ненужный хлам и мусор, который вечером сжигают вместе с ботвой от картофеля. Считается, что такой обряд принесет удачу и благополучие на весь год.

В селах и деревнях существует традиция вешать на колья ворот, вокруг огорода, около крыльца и крыши хлева изношенные лапти. В народе верят, что это отводит сглаз и нечистую силу.

Если в этот праздник пойдет дождь, то он будет продолжаться еще семь дней.

Приметы

  • Утренний туман – к ясной и сухой погоде.
  • Большие муравьиные кучи – на суровую зиму.
  • Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.
  • Паутина стелется по растениям – к теплу.
  • Дневной ветер к вечеру обычно ослабевает.
Приметы

  • Утренний туман – к ясной и сухой погоде.

  • Большие муравьиные кучи – на суровую зиму.

  • Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

  • Паутина стелется по растениям – к теплу.

  • Дневной ветер к вечеру обычно ослабевает.


Источник: my calend.ru

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